café preto pela manhã pode ser um erro a evitar

Tomar um café logo ao acordar é um ritual que muitos brasileiros adoram. Mas, será que essa é a melhor escolha? Na verdade, é bom dar um tempinho antes de saborear sua bebida favorita.

Um ponto importante é o cortisol, conhecido como o hormônio do estresse. Logo ao acordar, ele está em alta, ajudando a preparar teu corpo para o dia. Por isso, a dica é esperar cerca de uma hora antes de tomar café. Assim, você respeita o seu relógio biológico e evita que a cafeína interfira nas funções naturais do corpo.

O impacto do café pela manhã

Quando você acorda, os níveis de cortisol aumentam nos primeiros 30 a 45 minutos. Se você tomar café logo de cara, pode acabar atrapalhando esse processo natural. Segundo Fernanda Esquitino, nutricionista, essa espera de uma hora faz total diferença. Ela explica que a cafeína pode sobrepor os ritmos naturais do seu corpo.

Outra questão a se considerar é a possibilidade de ficarmos ansiosos. Ingerir café logo ao acordar pode aumentar o estresse. Dar um tempo antes de tomar a bebida permite que você a aprecie mais e comece o dia com mais tranquilidade. Durante essa espera, que tal tomar um banho ou organizar suas coisas? Assim, você aproveita melhor o café quando finalmente o consome.

Além disso, especialistas recomendam que você tome água antes do café. Hidratar-se é fundamental para começar o dia bem. Prestar atenção a esse hábito mantém o corpo saudável. E não precisa se preocupar! O café pode ser saboreado em outros momentos do dia, como uma pausa à tarde.

Por último, não esqueça de complementar sua bebida com uma alimentação nutritiva. Frutas são uma ótima escolha para o café da manhã! Cuidado com pães e bolachas, pois muitos têm carboidratos refinados, que não são a melhor opção para iniciar o dia. Essas pequenas mudanças podem fazer toda a diferença no seu bem-estar!

