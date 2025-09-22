Notícias

Alemanha lança placa de trânsito para incentivar caronas

Desde 2020, a Alemanha introduziu uma placa para carros com três ou mais pessoas, mas a sinalização quase não é vista nas ruas e a maioria dos motoristas desconhece seu significado.
Desde 2020, a Alemanha introduziu uma placa para carros com três ou mais pessoas, mas a sinalização quase não é vista nas ruas e a maioria dos motoristas desconhece seu significado.

Em 2020, o governo da Alemanha decidiu dar uma repaginada na Lei de Trânsito com um foco importante: deixar as ruas mais seguras e melhorar o fluxo das vias. Uma das mudanças mais curiosas dessa atualização foi a criação de uma placa de trânsito que apresenta um carro preto com três pessoas dentro. A ideia era simples: incentivar as caronas e permitir que veículos com mais pessoas circulassem nas faixas exclusivas para ônibus. Essa medida visava não apenas reduzir congestionamentos, mas também aumentar a segurança de pedestres e ciclistas.

Passados cinco anos desde a introdução dessa placa, a realidade é que a grande maioria dos motoristas ainda não conhece a sinalização. Oficialmente chamada de “carros de passageiros ou motocicletas com sidecars transportando pelo menos três pessoas”, essa placa ainda é uma incógnita nas ruas alemãs.

A verdade é que a sinalização não aparece com frequência nas vias, o que deixa muitos motoristas sem saber como interpretá-la ou quando ela deve ser utilizada. Essa falta de visibilidade contribui para a confusão.

Nova placa de trânsito: a proposta que não se consolidou

Embora essa proposta tenha sido incorporada na legislação, na prática, a liberação de faixas de ônibus para carros com três ocupantes não engrenou. Durante o processo que conduziu à aprovação, as autoridades perceberam que permitir a circulação desses veículos poderia prejudicar a eficiência do transporte público. Por conta disso, a placa nunca teve uma aplicação real no dia a dia das vias urbanas.

Na realidade, o uso da nova placa se limitou a testes realizados por órgãos de trânsito e não tem uma regulamentação oficial que permita seu uso efetivo. Isso significa que os motoristas, na prática, continuam obrigados a respeitar as regras já existentes para as faixas exclusivas de ônibus.

Penalidades continuam vigentes

Ainda assim, a situação é clara: motoristas que ignoram as faixas de ônibus, mesmo se estiverem com três ou mais ocupantes, podem enfrentar multas que vão de 15 a 170 euros (algo entre R$95 e R$1.082), dependendo do risco que a infração representa para outros usuários da via. Isso reforça que, apesar de ser uma iniciativa inovadora, a placa não mudou as regras do trânsito e não trouxe benefícios práticos para o dia a dia dos condutores.

Lições de uma inovação pouco assimilada

Esse caso ilustra bem que mudanças na legislação nem sempre resultam em mudanças de comportamento. A intenção de estimular o uso de caronas e melhorar o fluxo do trânsito esbarrou na falta de aplicação prática e na falta de divulgação. O resultado é que essa sinalização continua quase invisível para a população.

Mesmo com cinco anos de sua criação, a placa para veículos com três ocupantes permanece um conceito legal inativo, ressaltando os desafios que existem em implementar inovações no trânsito que dependem tanto da regulamentação quanto da conscientização dos motoristas.

