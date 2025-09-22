Como construir seu próprio legado pessoal

João Augusto Liberato, filho do famoso apresentador Gugu Liberato, começa a mostrar que deseja seguir seu próprio caminho na televisão brasileira. Em uma entrevista com Carolina Ferraz, no programa Domingo Espetacular da Record, ele expressou seu desejo de construir uma carreira independente, sem depender da herança deixada pelo pai, que faleceu em 2019.

“Quero construir meu próprio legado e meu próprio dinheiro. Tenho um desejo forte de fazer as coisas que vêm de mim”, disse João, reafirmando sua intenção de traçar seu caminho na indústria do entretenimento.

Ele mencionou que essa jornada será gradual, pois planeja conciliar os estudos com as primeiras oportunidades de trabalho. “Acho que meu pai sabia que eu gostava de estar na frente das câmeras. Ele estaria orgulhoso da pessoa que estou me tornando”, completou o jovem.

Planos na TV

Há informações de que João Augusto está sendo considerado para comandar um programa no SBT. A emissora pretende trazer de volta um dos maiores sucessos da carreira de Gugu, o programa Viva a Noite. Essa atração foi um marco nos anos 1980, combinando música, auditório e entretenimento, e sua nova versão está prevista para ser exibida nas noites de sexta-feira, substituindo o Tela de Sucessos.

O retorno de Viva a Noite representa muito, pois o programa foi fundamental para consolidar Gugu como um dos principais comunicadores do Brasil, deixando uma marca indelével em várias gerações.

Legado Familiar

Durante a entrevista, João também fez questão de destacar a importância da educação que recebeu do pai. Ele se descreveu como uma pessoa “responsável, amorosa e humilde”, e afirmou que os ensinamentos de Gugu permanecem vivos em seu coração. Embora reconheça o peso de ser filha de uma figura tão icônica, João enfatizou a importância de seguir sua própria trajetória com calma. “Neste momento, quero manter a rotina de estudos e buscar oportunidades com serenidade”, finalizou.

Com esses planos, parece que João Augusto está se preparando para trilhar seu próprio caminho, equilibrando o respeito ao legado do pai com a busca por sua identidade profissional.