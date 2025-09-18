Airfryer pode perder espaço para novo eletrodoméstico superior

Nos últimos anos, a airfryer virou sinônimo de praticidade e rapidez na hora de cozinhar aqui no Brasil. Com a promessa de refeições mais saudáveis, esse eletrodoméstico conquistou muitas famílias. Mas, desde 2023, especialistas têm notado uma nova tendência no mercado: o forno multifuncional, que vem se mostrando uma alternativa ainda mais completa e versátil.

O que chama a atenção é que, segundo dados divulgados em 2024 pela Associação Nacional de Fabricantes de Eletrodomésticos (Eletros), as vendas de fornos multifuncionais cresceram muito. E não é à toa! Esses fornos conseguem juntar várias funções em um único aparelho. Eles não só assam, mas também grelham, aquecem, descongelam e até cozinham a vapor. Isso significa que você pode liberar espaço e energia na cozinha, deixando de lado diversos outros equipamentos.

Além disso, um ponto interessante é a capacidade interna maior dos fornos multifuncionais. Enquanto a airfryer tem limitações de espaço, esse novo modelo possibilita a preparação de porções maiores — ideal para quem recebe visitas ou tem uma família grande.

Limitações da airfryer impulsionam busca por novas soluções

Apesar de a airfryer ter revolucionado a forma como cozinhamos em 2019 e 2020, uma crítica frequente é o seu espaço interno reduzido. Essa limitação fica bem clara quando tentamos preparar pratos maiores, como bolos ou assados, que exigem um calor mais uniforme.

Por isso, muitas pessoas que desejam praticidade mas não abrem mão da qualidade estão optando pelo forno multifuncional. Esse aparelho oferece controle preciso de temperatura e funções ajustáveis que se adaptam a diferentes tipos de receitas. Com ele, fica mais fácil fazer aquele prato especial sem preocupações.

Custo-benefício favorece a substituição

Um estudo da Fundação Getulio Vargas (FGV) em 2024 mostrou que os preços de fornos multifuncionais já estão competindo diretamente com os das airfryers mais avançadas. Esse cenário torna a relação custo-benefício muito mais vantajosa. Ao investir em um forno multifuncional, o consumidor ganha um equipamento que entrega múltiplos resultados e ainda possui eficiência energética superior.

Com alguns modelos equipados com tecnologia de convecção, é possível garantir que o calor seja distribuído uniformemente, evitando que os alimentos ressequem. Isso significa pratos mais saborosos e bem preparados.

Tendência para o futuro das cozinhas brasileiras

O cenário do mercado de eletrodomésticos no Brasil mostra uma transformação clara em 2025. A airfryer, que dominou por quase uma década, agora encontra uma concorrência forte. O forno multifuncional, com sua praticidade, economia de espaço e eficiência, tende a se consolidar como a nova estrela das cozinhas modernas.

Os consumidores estão percebendo não só uma evolução tecnológica, mas uma real mudança nos hábitos alimentares e na maneira de se relacionar com a cozinha. Essa nova realidade promete trazer mais versatilidade e sabor ao nosso dia a dia.