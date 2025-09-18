Números consolidados de 17 de setembro de 2025
Na última quarta-feira, 17 de setembro de 2025, a audiência da televisão brasileira apresentou algumas mudanças significativas. O programa "Encontro com Patrícia Poeta", que recentemente passou por reformulações e ganhou novos quadros, acabou se destacando nas manhãs da Globo, alcançando uma média de 7,5 pontos. Esse resultado evidencia a boa recepção do público às novidades apresentadas.
Por outro lado, o programa "Fofocalizando" teve um desempenho fraco, especialmente após a saída de Léo Dias, que também não obteve sucesso na sua nova função à frente do "Melhor da Tarde", onde ficou atrás do "A Tarde é Sua". A situação destaca a dificuldade que alguns programas têm encontrado para manter a audiência nos horários de maior audiência.
A situação foi ainda mais crítica para o "Melhor da Noite", da Band, que registrou índices de audiência muito baixos, quase beirando o zero. A reprise da novela "A Escrava Isaura" também apresentou um desempenho decepcionante, chamando atenção para a dificuldade que produções mais antigas podem enfrentar em atrair o público atual.
A seguir, confira os números consolidados de audiência dos principais programas televisivos dessa quarta-feira:
Audiências de 17 de Setembro de 2025:
- Hora Um: 5,1 pontos
- Bom Dia SP: 9,0 pontos
- Bom Dia Brasil: 10,0 pontos
- Encontro com Patrícia Poeta: 7,5 pontos
- Mais Você: 6,6 pontos
- SP1: 9,6 pontos
- Globo Esporte: 9,7 pontos
- Jornal Hoje: 10,4 pontos
- Edição Especial: Terra Nostra: 11,9 pontos
- Sessão da Tarde: Viagem 2 – A Ilha Misteriosa: 11,1 pontos
- SPTV: 12,3 pontos
- Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem: 16,5 pontos
- Êta Mundo Melhor!: 20,8 pontos
- SP2: 21,7 pontos
- Dona de Mim: 21,2 pontos
- Jornal Nacional: 22,5 pontos
- Vale Tudo: 25,2 pontos
- Libertadores: River Plate x Palmeiras: 21,1 pontos
- Segue o Jogo: 12,8 pontos
- Estrela da Casa: 12,8 pontos
- Amazônia Live: 7,4 pontos
- Jornal da Globo: 6,0 pontos
- Conversa com Bial: 4,7 pontos
- Dona de Mim (reapresentação): 4,3 pontos
- Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,7 pontos
Audiências de outras emissoras:
- Balanço Geral Manhã: 2,0 pontos
- Fala Brasil: 3,9 pontos
- Hoje em Dia: 3,6 pontos
- A Escrava Isaura: 3,8 pontos
- Cidade Alerta: 7,6 pontos
- A Fazenda 17: 5,2 pontos
SBT:
- Bom Dia & Cia: 1,5 pontos
- Fofocalizando: 2,6 pontos
- Programa do Ratinho: 3,7 pontos
Band:
- Brasil Urgente: 3,6 pontos
- Melhor da Tarde: 0,7 pontos
- Melhor da Noite: 0,3 pontos
Estes dados refletem a medição de audiência na Grande São Paulo, onde cada ponto representa aproximadamente 77.488 domicílios sintonizados. Esses números são importantes para a definição de estratégias do mercado publicitário e mostram a dinâmica atual da televisão no Brasil.