Números consolidados de 17 de setembro de 2025

Beatriz Reis no Encontro. Foto: Reprodução/Globo
confira os números consolidados de 17/09/2025

Na última quarta-feira, 17 de setembro de 2025, a audiência da televisão brasileira apresentou algumas mudanças significativas. O programa "Encontro com Patrícia Poeta", que recentemente passou por reformulações e ganhou novos quadros, acabou se destacando nas manhãs da Globo, alcançando uma média de 7,5 pontos. Esse resultado evidencia a boa recepção do público às novidades apresentadas.

Por outro lado, o programa "Fofocalizando" teve um desempenho fraco, especialmente após a saída de Léo Dias, que também não obteve sucesso na sua nova função à frente do "Melhor da Tarde", onde ficou atrás do "A Tarde é Sua". A situação destaca a dificuldade que alguns programas têm encontrado para manter a audiência nos horários de maior audiência.

A situação foi ainda mais crítica para o "Melhor da Noite", da Band, que registrou índices de audiência muito baixos, quase beirando o zero. A reprise da novela "A Escrava Isaura" também apresentou um desempenho decepcionante, chamando atenção para a dificuldade que produções mais antigas podem enfrentar em atrair o público atual.

A seguir, confira os números consolidados de audiência dos principais programas televisivos dessa quarta-feira:

Audiências de 17 de Setembro de 2025:

  • Hora Um: 5,1 pontos
  • Bom Dia SP: 9,0 pontos
  • Bom Dia Brasil: 10,0 pontos
  • Encontro com Patrícia Poeta: 7,5 pontos
  • Mais Você: 6,6 pontos
  • SP1: 9,6 pontos
  • Globo Esporte: 9,7 pontos
  • Jornal Hoje: 10,4 pontos
  • Edição Especial: Terra Nostra: 11,9 pontos
  • Sessão da Tarde: Viagem 2 – A Ilha Misteriosa: 11,1 pontos
  • SPTV: 12,3 pontos
  • Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem: 16,5 pontos
  • Êta Mundo Melhor!: 20,8 pontos
  • SP2: 21,7 pontos
  • Dona de Mim: 21,2 pontos
  • Jornal Nacional: 22,5 pontos
  • Vale Tudo: 25,2 pontos
  • Libertadores: River Plate x Palmeiras: 21,1 pontos
  • Segue o Jogo: 12,8 pontos
  • Estrela da Casa: 12,8 pontos
  • Amazônia Live: 7,4 pontos
  • Jornal da Globo: 6,0 pontos
  • Conversa com Bial: 4,7 pontos
  • Dona de Mim (reapresentação): 4,3 pontos
  • Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,7 pontos

Audiências de outras emissoras:

  • Balanço Geral Manhã: 2,0 pontos
  • Fala Brasil: 3,9 pontos
  • Hoje em Dia: 3,6 pontos
  • A Escrava Isaura: 3,8 pontos
  • Cidade Alerta: 7,6 pontos
  • A Fazenda 17: 5,2 pontos

SBT:

  • Bom Dia & Cia: 1,5 pontos
  • Fofocalizando: 2,6 pontos
  • Programa do Ratinho: 3,7 pontos

Band:

  • Brasil Urgente: 3,6 pontos
  • Melhor da Tarde: 0,7 pontos
  • Melhor da Noite: 0,3 pontos

Estes dados refletem a medição de audiência na Grande São Paulo, onde cada ponto representa aproximadamente 77.488 domicílios sintonizados. Esses números são importantes para a definição de estratégias do mercado publicitário e mostram a dinâmica atual da televisão no Brasil.

