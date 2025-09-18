Números consolidados de 17 de setembro de 2025

Na última quarta-feira, 17 de setembro de 2025, a audiência da televisão brasileira apresentou algumas mudanças significativas. O programa "Encontro com Patrícia Poeta", que recentemente passou por reformulações e ganhou novos quadros, acabou se destacando nas manhãs da Globo, alcançando uma média de 7,5 pontos. Esse resultado evidencia a boa recepção do público às novidades apresentadas.

Por outro lado, o programa "Fofocalizando" teve um desempenho fraco, especialmente após a saída de Léo Dias, que também não obteve sucesso na sua nova função à frente do "Melhor da Tarde", onde ficou atrás do "A Tarde é Sua". A situação destaca a dificuldade que alguns programas têm encontrado para manter a audiência nos horários de maior audiência.

A situação foi ainda mais crítica para o "Melhor da Noite", da Band, que registrou índices de audiência muito baixos, quase beirando o zero. A reprise da novela "A Escrava Isaura" também apresentou um desempenho decepcionante, chamando atenção para a dificuldade que produções mais antigas podem enfrentar em atrair o público atual.

A seguir, confira os números consolidados de audiência dos principais programas televisivos dessa quarta-feira:

Audiências de 17 de Setembro de 2025:

Hora Um : 5,1 pontos

: 5,1 pontos Bom Dia SP : 9,0 pontos

: 9,0 pontos Bom Dia Brasil : 10,0 pontos

: 10,0 pontos Encontro com Patrícia Poeta : 7,5 pontos

: 7,5 pontos Mais Você : 6,6 pontos

: 6,6 pontos SP1 : 9,6 pontos

: 9,6 pontos Globo Esporte : 9,7 pontos

: 9,7 pontos Jornal Hoje : 10,4 pontos

: 10,4 pontos Edição Especial: Terra Nostra : 11,9 pontos

: 11,9 pontos Sessão da Tarde: Viagem 2 – A Ilha Misteriosa : 11,1 pontos

: 11,1 pontos SPTV : 12,3 pontos

: 12,3 pontos Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem : 16,5 pontos

: 16,5 pontos Êta Mundo Melhor! : 20,8 pontos

: 20,8 pontos SP2 : 21,7 pontos

: 21,7 pontos Dona de Mim : 21,2 pontos

: 21,2 pontos Jornal Nacional : 22,5 pontos

: 22,5 pontos Vale Tudo : 25,2 pontos

: 25,2 pontos Libertadores: River Plate x Palmeiras : 21,1 pontos

: 21,1 pontos Segue o Jogo : 12,8 pontos

: 12,8 pontos Estrela da Casa : 12,8 pontos

: 12,8 pontos Amazônia Live : 7,4 pontos

: 7,4 pontos Jornal da Globo : 6,0 pontos

: 6,0 pontos Conversa com Bial : 4,7 pontos

: 4,7 pontos Dona de Mim (reapresentação) : 4,3 pontos

: 4,3 pontos Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,7 pontos

Audiências de outras emissoras:

Balanço Geral Manhã : 2,0 pontos

: 2,0 pontos Fala Brasil : 3,9 pontos

: 3,9 pontos Hoje em Dia : 3,6 pontos

: 3,6 pontos A Escrava Isaura : 3,8 pontos

: 3,8 pontos Cidade Alerta : 7,6 pontos

: 7,6 pontos A Fazenda 17: 5,2 pontos

SBT:

Bom Dia & Cia : 1,5 pontos

: 1,5 pontos Fofocalizando : 2,6 pontos

: 2,6 pontos Programa do Ratinho: 3,7 pontos

Band:

Brasil Urgente : 3,6 pontos

: 3,6 pontos Melhor da Tarde : 0,7 pontos

: 0,7 pontos Melhor da Noite: 0,3 pontos

Estes dados refletem a medição de audiência na Grande São Paulo, onde cada ponto representa aproximadamente 77.488 domicílios sintonizados. Esses números são importantes para a definição de estratégias do mercado publicitário e mostram a dinâmica atual da televisão no Brasil.