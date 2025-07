New Candys e amigos transformam o Vanguard em um templo psicodélico

Na noite de ontem, o Vanguard, um famoso espaço de shows em Sydney, se transformou em um verdadeiro templo do rock psicodélico. O local, que já foi cenário de apresentações de diversos estilos musicais, agora recebeu o retorno da banda italiana New Candys, que está em turnê pela Austrália após sete anos.

O ambiente do Vanguard, que anteriormente era decorado como um bar de jazz burlesco, agora estava preparado para um show mais enérgico, com mesas e cadeiras realocadas, criando um espaço amplo para a dança. O público estava animado e ansioso para a apresentação da banda principal, que é conhecida por seu som influenciado por artistas como Iggy Pop e Anton Newcombe, do Brian Jonestown Massacre.

A noite começou com as apresentações de duas bandas locais: Grinding Eyes e The Wednesday Night. A primeira, Grinding Eyes, trouxe um som intenso de shoegaze, absorvendo o público em um turbilhão de sons envolventes e pesados. As luzes criaram um efeito dramático sobre os músicos, quase tornando seus rostos invisíveis, mas deixando claro que estavam entregues à performance.

Em seguida, a banda The Wednesday Night surpreendeu o público com seu estilo despojado e gostoso de escutar. Com um som que mescla influências de David Bowie e da era psicodélica, eles cativaram a plateia com suas melodias cativantes e uma presença marcante no palco.

Quando os New Candys subiram ao palco, a atmosfera esquentou. Os integrantes se apresentaram com um estilo marcante e uma estética visual impressionante, envoltos em luzes roxas e verdes. Seu som mantém a essência presente em suas gravações, com influências de bandas como Black Rebel Motorcycle Club e Ride. O vocalista, com um visual que incluía uma jaqueta de couro decorada com a palavra “Lucifer”, apresentou canções que misturam letras abstratas e um tom sombrio, típicos do gênero.

Após um show vibrante, onde o público pôde sentir a intensidade e a grandiosidade da música, os New Candys retornaram ao palco para um bis, agradecendo o apoio dos fãs. Ao final da apresentação, os integrantes conversaram com os presentes, criando uma atmosfera amistosa e acolhedora.

O Vanguard, com seu novo sistema de som, proporcionou uma experiência auditiva de alta qualidade, permitindo que cada banda mostrasse seu melhor. Para os amantes do rock psicodélico, esse show foi mais uma prova do potencial do espaço, que está se solidificando como um dos melhores locais para apresentações ao vivo em Sydney.