A trajetória de Eike Batista: de império a falência nas petroleiras

Poucos nomes na história recente do Brasil geraram tanta admiração e polêmica quanto o de Eike Fuhrken Batista. Filho do ex-ministro de Minas e Energia, Eliezer Batista, Eike se destacou como o "homem mais rico do Brasil", apresentando-se como um visionário capaz de transformar diversos setores econômicos. No auge da sua fortuna, estimada em cerca de US$ 30 bilhões, ele chegou a ser o oitavo homem mais rico do mundo. Entre seus empreendimentos mais ousados estavam a OGX, focada na exploração de petróleo e gás, e a OSX, voltada para a construção naval.

A ideia era ambiciosa: criar um ecossistema de empresas brasileiras que pudesse competir com gigantes internacionais, fabricar navios e plataformas dentro do país e explorar megacampos de petróleo na costa do Brasil. Mas, em poucos anos, o que parecia um prenúncio de prosperidade se transformou em um dos maiores colapsos corporativos do país.

O nascimento do império X no petróleo e na construção naval

A OGX foi fundada em 2007, com uma meta clara: fazer do Brasil um polo global de exploração de petróleo privado. Eike aproveitou um cenário favorável, como a alta nos preços do barril, a descoberta do pré-sal e um mercado financeiro otimista, para atrair investimentos. O IPO da empresa, realizado em 2008, arrecadou R$ 6,7 bilhões, o maior valor já registrado na B3 até então.

No mesmo embalo, surgiu a OSX, que se dedicaria à construção de sondas, plataformas e navios para suprir as demandas da OGX e de outras petroleiras. Inspirado por modelos asiáticos, Eike decidiu erguê-la num enorme estaleiro no Porto do Açu, no litoral do Rio de Janeiro, dentro de um complexo industrial bilionário.

Em teoria, a estratégia parecia perfeita: a OGX exploraria petróleo, a OSX construiriam as estruturas necessárias, e outras empresas do grupo, como LLX (logística) e MPX (energia), garantiriam uma sinergia ideal entre as operações.

O otimismo que seduziu o mercado e multiplicou contratos

O carisma de Eike e sua habilidade de comunicação conquistaram os investidores. Projeções otimistas indicavam que a OGX poderia chegar a produzir até 1,4 milhão de barris por dia em poucos anos. Se isso acontecesse, a empresa poderia ser comparada às maiores petroleiras do mundo.

Com esses números, contratos bilionários foram firmados. A frota planejada da OSX contava com mais de 120 embarcações e plataformas. Somente com a OGX, o valor dos contratos celebrados chegava a R$ 8 bilhões.

O mercado, embasado nessa narrativa promissora, viu as ações da OGX dispararem. Em 2010, cada ação chegou a valer R$ 23,27, fazendo da empresa uma das mais valiosas da bolsa brasileira.

As primeiras fissuras no castelo de vidro

O que muitos investidores não perceberam é que as estimativas de produção eram muito otimistas e pouco realistas. Exames em poços mostraram que a produtividade era bem abaixo do esperado, e a logística para escoar o petróleo se mostrou mais complicada e cara.

Além disso, a OSX, que deveria ser a espinha dorsal da infraestrutura, falhou em acompanhar as previsões. O estaleiro no Açu atrasou, os custos aumentaram e a dependência excessiva da OGX levantou um sinal de alerta.

A situação começou a se deteriorar em 2012, quando relatórios internos sinalizavam problemas nos campos explorados. Eike admitiu que algumas áreas não teriam viabilidade econômica, e a confiança do mercado começou a despencar.

O colapso financeiro e a fuga de investidores

O ponto de virada aconteceu em 2013, quando a OGX anunciou que sua produção seria muito inferior ao prometido e que não conseguiria cumprir com suas obrigações financeiras. As ações, que estavam a mais de R$ 20, desabaram rapidamente para centavos.

Com a OGX em crise, a OSX se viu sem sua principal cliente e, em novembro de 2013, pediu recuperação judicial, acumulando dívidas de mais de R$ 4,5 bilhões. Na mesma época, a OGX fez o mesmo, com uma dívida de cerca de R$ 13 bilhões, o que se tornou o maior processo de recuperação judicial da história do Brasil até então.

Os investidores que acreditaram no projeto perderam praticamente tudo, enquanto Eike viu sua fortuna derreter.

Impactos econômicos e sociais do colapso

O colapso teve efeitos devastadores. Milhares de trabalhadores perderam seus empregos em estaleiros e plataformas. O Porto do Açu, que deveria ser um símbolo de uma nova era industrial, ficou com estruturas inacabadas e áreas desertas.

O setor naval brasileiro, que vivia um ciclo otimista impulsionado pelo pré-sal, enfrentou dificuldades. A quebra de contratos afetou fornecedores, empresas terceirizadas e até prefeituras que contavam com royalties e impostos de grandes empreendimentos.

A queda de um símbolo e o julgamento público

A trajetória de Eike Batista se tornou um exemplo de como a superexposição e promessas exageradas podem arruinar uma reputação. Em 2017, ele foi preso durante a Operação Lava Jato, acusado de corrupção e lavagem de dinheiro. Apesar de alegar inocência, acabou condenado e cumpriu pena em regime domiciliar.

Para muitos analistas, Eike não foi apenas uma vítima de má sorte, mas de um modelo de negócios baseado em expectativas irreais e marketing agressivo, desprovido de um suporte operacional sólido.

O caso da OGX e da OSX deixou um legado de prudência no mercado brasileiro. Mostrou a importância de realizar uma análise rigorosa dos projetos e de diversificar riscos. Reforçou ainda que empresas listadas devem ser transparentes sobre suas projeções e finanças.

Atualmente, o Porto do Açu passa por uma nova administração e tenta se desvincular da má reputação do passado, mas a história do “império X” ainda permanece como um alerta sobre sonhos bilionários que, de repente, desmoronaram.