Globo investe em novos autores para novelas das 18h e 19h

A TV Globo está investindo em um novo grupo de roteiristas para suas novelas que vão ao ar nos horários das 18h e 19h. A estratégia visa renovar os conteúdos e também valorizar novos talentos que estão surgindo por meio de oficinas promovidas pela emissora.

Um dos principais supervisores desse processo é Ricardo Linhares, que está ajudando em dois projetos atuais. Um deles, voltado para o horário das 19h, é escrito por Juan Jullian, que já colaborou na novela “Dona de Mim”. O outro projeto, destinado à faixa das 18h, é desenvolvido por Carla Faour e Julia Spadaccini, reconhecidas pela série “Segunda Chamada”. Além disso, veteranas como Ana Maria Moretzsohn e Glória Barreto também voltaram à emissora para orientar novos roteiristas.

Para apoiar a formação de novos escritores, a Globo planeja relançar a oficina chamada Cria Globo, iniciada entre 2023 e 2024. Essa oficina tem como objetivo capacitar roteiristas especificamente para suas novelas.

O treinamento realizado em 2023 focou na faixa das 18h e contou com a participação de nomes como Renata Corrêa, Martha Mendonça, Nelito Fernandes, Jaqueline Souza, Renata Martins, Wendell Bendelack e Cleissa Martins. Já a oficina voltada para o horário das 19h incluiu participantes notáveis como Juan Jullian, Thais Pontes, Renata Andrade, Zé Dassilva, Pedro Alvarenga, Renata Sofia, Michel Carvalho, Tarcísio Lara Puiati, Bíbi Da Pieve, Claudia Gomes e Letícia Mey.

Em relação às futuras estreias na programação, após a novela “Êta Mundo Melhor!”, a faixa das 18h receberá “A Nobreza do Amor”, com a criação de Duca Rachid, Júlio Fischer e Elisio Lopes Jr. Para o horário das 19h, a próxima atração será “Coração Acelerado”, escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento.

Se o projeto de Juan Jullian for aprovado, a produção pode começar no segundo semestre de 2026, estreando logo após “A Nobreza do Amor”. Já o trabalho de Carla Faour e Julia Spadaccini deve ser produzido após “Coração Acelerado”, também no mesmo período do próximo ano. Todas as novas obras passarão por uma avaliação final antes de terem a produção confirmada.