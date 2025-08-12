TST adquire 30 Lexus ES 300h para ministros com tecnologia de ponta

Recentemente, o Tribunal Superior do Trabalho (TST) chamou a atenção ao anunciar a compra de 30 sedãs de luxo Lexus ES 300h, totalizando R$ 10,39 milhões. Essa aquisição não passou despercebida nas redes sociais, onde gerou muitas críticas.

Cada veículo saiu por R$ 346,5 mil, adquiridos em uma concessionária em Brasília. A nova frota será utilizada pelos 27 ministros do tribunal, com três carros extras para atender a eventuais necessidades. Para justificar o investimento, o TST argumenta que, segundo uma resolução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), os veículos com mais de sete anos são considerados “inservíveis” e “antieconômicos”.

Antes dessa compra, o TST já tinha enfrentado polêmicas ao contratar uma sala VIP no aeroporto de Brasília, que custou R$ 1,5 milhão para um período de dois anos.

Escolha do modelo mais caro

Um estudo técnico prévio, disponibilizado no site do TST, apresentou quatro opções de modelos que poderiam atender às necessidades da Corte. Entre eles estavam o Honda Accord (R$ 332,4 mil), o BYD Seal elétrico (R$ 310,7 mil), o Toyota Camry (R$ 344,1 mil) e, claro, o Lexus, cujo orçamento inicial era de R$ 396 mil.

Embora o Lexus tenha ficado abaixo do valor estimado, ele se manteve como a opção mais cara. O estudo ressaltou as características de conforto, desempenho e a tecnologia híbrida como os principais pontos que destacaram esse modelo.

Detalhes técnicos do Lexus ES 300h

O Lexus ES 300h é um sedã híbrido de luxo que combina um motor a combustão de 2,5 litros com um motor elétrico do tipo Permanent Magnet. O motor a gasolina gera 178 cv a 5.700 rpm, enquanto o elétrico contribui com 120 cv. No total, a potência combinada chega a 211 cv.

Além disso, o motor elétrico oferece um torque de 202 Nm, e a bateria é de Níquel-Metal Hidreto (Ni-MH), com uma tensão de 244,8 V.

Desempenho e consumo

Esse sedã é capaz de acelerar de 0 a 100 km/h em apenas 8,9 segundos. Em termos de consumo, ele registra 15,8 km/l na cidade e 15,2 km/l na estrada. Dados de referência de outros mercados indicam que o modelo pode chegar a médias entre 18 e 19 km/l nas mesmas condições, o que é bem interessante.

A transmissão automática CVT (transmissão continuamente variável) garante suavidade e eficiência na condução.

Design e iluminação

O design do ES 300h é notável, com faróis LED ultracompactos e linhas elegantes. A oitava geração do modelo vem com melhorias estruturais que aumentam a rigidez e proporcionam um passeio mais confortável. O espaço interno também recebeu upgrades, com 165 mm a mais no comprimento e 77 mm extras para as pernas dos passageiros no banco traseiro.

Interior e tecnologia

Dentro do Lexus, o conforto é prioridade. Ele conta com ar-condicionado digital de duas zonas, espelho retrovisor eletrocrômico e um porta-malas com abertura elétrica. O sistema “hands-free” permite abrir o porta-malas apenas passando a mão sob o para-choque traseiro.

O painel é equipado com um visor multifuncional de 7 polegadas e uma tela colorida TFT, onde são exibidas informações úteis como pressão dos pneus e detalhes de navegação.

Além disso, o modelo conta com modos de condução EV, ECO, NORMAL e SPORT, tornando a experiência ao volante ainda mais personalizada.

Conforto e modernidade

O interior do Lexus tem um conceito minimalista, com acabamento refinado e uma tela central sensível ao toque de 12,3 polegadas em algumas versões. Um detalhe interessante é que o sistema multimídia recebe atualizações automaticamente, garantindo sempre as funções mais atuais.

Com um desempenho eficiente, consumo reduzido e tecnologia avançada, o Lexus ES 300h se destaca como uma escolha premium entre os sedãs híbridos. Apesar do investimento significativo, o modelo escolhido pelo TST atende aos critérios de desempenho e conforto estipulados pelo próprio tribunal.