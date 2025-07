A relação entre The Bear e o gosto musical do primeiro-ministro

Carmy Berzatto, o chef que cativa o público com seu jeito intenso, está de volta junto com sua equipe de chefs peculiares na quarta temporada da série “The Bear”, da FX. Os fãs podem esperar novas emoções e desafios à medida que a história se desenrola.

Neste novo episódio, as comentaristas Hannah e Bev discutem se a nova temporada consegue superar as frustrações que muitos sentiram na terceira. Além disso, elas compartilham suas expectativas para a quinta temporada, que já foi confirmada.

Em outra parte da conversa, o destaque vai para a lista do Hottest 100 de músicas australianas, que inclui as escolhas do Primeiro-Ministro Anthony Albanese. O que chama a atenção é a discussão sobre quem está na lista e, mais intrigante, quem não está.

Vale lembrar que o episódio contém alguns spoilers sobre a quarta temporada de “The Bear”.

Para interagir, os ouvintes são convidados a compartilhar suas opiniões sobre cultura pop, seja por escrito ou através de mensagens de voz.