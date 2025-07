Leo Dias comenta volta ao “Fofocalizando” e encontro com Rinaldi Faria

O futuro de Leo Dias no programa “Fofocalizando”, do SBT, pode ser definido na manhã desta quinta-feira (10). Durante um vídeo em seu canal no YouTube, o jornalista foi questionado sobre seu retorno ao programa e, de forma concisa, respondeu: “Liga pro SBT e pergunta”. Essa declaração gerou bastante repercussão nas redes sociais e levantou rumores sobre possíveis problemas internos na emissora.

Em seguida, Leo confirmou que teria uma reunião importante com Rinaldi Faria, o novo Superintendente de Criação e Produção de Conteúdo do SBT, marcada para às 10h. Essa conversa poderá decidir se o colunista continuará no programa e na emissora.

Atualmente, Leo Dias está afastado temporariamente do “Fofocalizando”. Fontes da produção indicam que o motivo do afastamento se deve a um impasse relacionado à exibição da marca LeoDias TV, seu canal pessoal no YouTube, dentro da atração. A direção do programa teria sugerido mudanças na forma como as matérias do canal são creditadas, algo que não agradou o jornalista.

O desconforto ficou claro na última terça-feira (1º), quando um trecho do programa se tornou viral. Nas imagens, Leo aparece visivelmente incomodado enquanto Gaby Cabrini lê uma notícia do LeoDias TV. De forma irônica, ele responde: “Onde? Ah, não sabia! Foi lá? Ah, não sabia não.” Pouco depois, ele encerra a transmissão abruptamente e deixa o estúdio com uma expressão fechada.

A situação se complicou ainda mais com a chegada de Rinaldi Faria, criador da marca Patati Patatá, que assumiu a superintendência após a saída de Leon Abravanel, um dos profissionais mais antigos do SBT. Há rumores de que Leo e Rinaldi tiveram desentendimentos logo no início da nova gestão.

Fontes indicam que o novo executivo teria vetado a exibição do logotipo da LeoDias TV no programa, contrariando uma autorização anterior que teria sido dada pela presidente do SBT, Daniela Beyruti.

Em resposta, o SBT negou qualquer proibição, esclarecendo que a emissora e o jornalista estão dialogando para desenvolver um modelo de negócio específico para a inserção da marca.

A reunião agendada para esta quinta-feira (10) será crucial para determinar se Leo Dias permanecerá no SBT e no “Fofocalizando”. O resultado dessa conversa poderá esclarecer o futuro da parceria entre o jornalista e a emissora, que está passando por um momento de mudanças em sua programação e estrutura.