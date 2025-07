A pandemia como inspiração para o filme Chefes de Estado

Marty Comer está animado para finalmente entrar em ação. Sua verdadeira emoção, no entanto, vem do desejo de conhecer o presidente dos Estados Unidos, interpretado por Will Derringer, que já foi um famoso astro de filmes de ação antes de ser eleito. Para Marty, a possibilidade de proteger seu ídolo — que ele acreditava estar morto — é um sonho que se torna realidade.

O personagem de Marty é vivido por Jack Quaid, que também compartilhou sua empolgação. Ele expressou o quão preparado está para o desafio de proteger alguém que sempre admirou, especialmente agora que essa figura está tão próxima dele, à sua porta.

No contexto da trama, Marty Comer é o agente designado para auxiliar dois líderes mundiais: o presidente americano e um importante líder britânico, interpretado por Idris Elba. Ao lado deles está Noel Bisset, personagem de Priyanka Chopra Jonas, que, além de ser uma agente do MI-6, também foi um antigo romance do personagem de Elba. Essa dinâmica gera uma série de complicações, especialmente quando a tarefa deles é proteger os dois líderes de uma ameaça enquanto lidam com suas tensões pessoais.

O filme, que combina comédia e ação, é descrito como uma homenagem aos clássicos do cinema dos anos 1990, como “Máquina Mortífera” e “Um Tira da Pesada”. Idris Elba destacou que filmes desse gênero proporcionaram momentos memoráveis, trazendo personagens cativantes colocados em situações absurdas, o que garante diversão e entretenimento para o público.

O diretor Ilya Naishuller comentou sobre a combinação da comédia com a ação, afirmando que essa mistura tende a intensificar as risadas do público, criando um contraste divertido e intrigante. O longa, portanto, promete entreter e manter os espectadores envolvidos em uma montanha-russa de emoções, onde a comédia e a adrenalina andam lado a lado.