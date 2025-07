Celular chinês promete preço acessível e bateria duradoura

A Xiaomi apresentou recentemente na China o Redmi K80 Ultra, um smartphone que promete alto desempenho sem pesar no bolso. Este dispositivo é voltado para quem busca um celular poderoso e acessível, seja para jogos ou uso do dia a dia.

Com uma bateria de 7.410 mAh, ele garante mais de dois dias de autonomia — ideal para quem está sempre em movimento. E se a carga acabar, não precisa se preocupar. O modelo suporta carregamento rápido de 100W, proporcionando recargas em tempo recorde.

A tela OLED de 6,83 polegadas tem uma taxa de atualização de 144 Hz, perfeita para um jogo sem interrupções. Ela também oferece suporte para HDR10+ e Dolby Vision, garantindo imagens vibrantes e uma experiência de visualização excepcional.

Componentes internos de alto nível

Internamente, o Redmi K80 Ultra é bem equipado, com opções de até 16 GB de RAM e armazenamento que pode chegar a 1 TB. Essa combinação proporciona performance ágil no uso de múltiplos aplicativos, além de gráficos de alta qualidade.

O smartphone conta com um chip gráfico independente que garante fluidez em aplicações exigentes, como jogos e programas de edição pesada. Para não esquentar durante as jogatinas mais intensas, ele vem com um sistema de resfriamento avançado, que mantém tudo funcionando de forma segura.

Design e câmera

No design, o Redmi K80 Ultra não decepciona. Com uma estrutura metálica e um painel traseiro em fibra de vidro, o aparelho é robusto e estiloso. Para adicionar uma camada extra de proteção, ele tem classificação IP68, tornando-o resistente à água e poeira.

As câmeras do modelo também são impressionantes. Com duas lentes na parte traseira, há um sensor principal de 50 MP com estabilização óptica. E se você gosta de gravar vídeos, a capacidade de filmar em até 8K garante que suas memórias sejam capturadas com detalhes incríveis.

Preço e lançamento

Atualmente, o Redmi K80 Ultra está disponível apenas na China, com várias configurações de memória e preços que variam bastante. O modelo mais em conta pode ser encontrado por cerca de R$ 2.000, enquanto a versão mais completa pode chegar a R$ 3.000.

Ainda existem rumores sobre o lançamento do aparelho fora da China, possivelmente como Xiaomi 15T Pro, mas até agora, nada foi confirmado oficialmente. Por enquanto, o Redmi K80 Ultra se destaca pela sua combinação imbatível de especificações poderosas e preço competitivo.