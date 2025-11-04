Esmeralda estreia novamente no SBT em 10 de novembro

O SBT anunciou que a novela mexicana Esmeralda será reexibida a partir do dia 10 de novembro, às 13h45, horário de Brasília. A trama, que foi um grande sucesso na teledramaturgia latino-americana, substituirá Maria do Bairro, que termina nesta semana.

A decisão de trazer Esmeralda de volta atende a um pedido antigo dos fãs das novelas mexicanas que são transmitidas nas tardes da emissora. Esta é a primeira vez que a versão original de 1997 será reprisada no Brasil. Quando estreou no país em 2000, a novela obteve uma média de 14 pontos de audiência, um desempenho que levou à criação de uma versão brasileira em 2004, com Bianca Castanho e Cláudio Lins nos papéis principais.

Atualmente, Maria do Bairro registra uma audiência de 3,4 pontos na Grande São Paulo, ocupando a terceira posição entre os programas da TV aberta nessa faixa horária. Com a estreia de Esmeralda, a expectativa é que a novela mantenha ou amplie o público que já acompanha as produções mexicanas.

Um clássico do melodrama

Esmeralda é inspirada na obra da escritora Delia Fiallo e mistura romance, drama familiar e muitas reviravoltas, características marcantes dos folhetins latinos. A história começa em uma noite de tempestade, quando a parteira Dominga, interpretada por Raquel Olmedo, realiza dois partos ao mesmo tempo.

Uma das mulheres dá à luz um menino, mas morre durante o processo. Na casa ao lado, Branca (Raquel Morell) dá à luz uma menina que parece estar morta, o que perturba seu marido, Rodolfo Peñarreal (Enrique Lizalde). A babá, Crisanta (Dina de Marco), sugere a troca dos bebês, um segredo que é pago com brincos de esmeralda.

Dominga descobre mais tarde que a menina está viva e decide criá-la como sua filha, chamando-a de Esmeralda. Ela cresce cega, mas com um coração puro. Dezoito anos depois, José Armando (Fernando Colunga), o herdeiro dos Peñarreal, retorna à fazenda e se apaixona por Esmeralda, o que gera a ira do patriarca.

Produzida por Salvador Mejía Alejandre e dirigida por Beatriz Sheridan, Esmeralda também conta com vilões interpretados por Laura Zapata, Ana Patricia Rojo e Salvador Pineda, além de participações de artistas como Nora Salinas e Juan Pablo Gamboa, que enriquecem a trama com suas atuações.