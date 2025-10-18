A história dos irmãos que criaram Adidas e Puma em uma cidade

Durante boa parte do século XX, Herzogenaurach, uma cidade pequena na Alemanha, se tornou o palco de uma rivalidade que transcendeu fronteiras. A história começou com os irmãos Adolf e Rudolf Dassler, que, após fundarem uma fábrica de calçados esportivos, acabaram virando concorrentes diretos. O resultado dessa disputa foi o surgimento de duas gigantes do mundo esportivo: Adidas e Puma.

Como tudo começou

Nos anos 1920, Adi Dassler começou a fazer seus primeiros tênis de atletismo na cozinha da casa da mãe. Logo, seu irmão Rudi se juntou a ele, e juntos criaram a Dassler Brothers Sports Shoe Company. Adi focava no desenvolvimento dos produtos, enquanto Rudi se encarregava de expandir as vendas. Essa parceria mútua fez com que os irmãos revolucionassem o mercado, criando calçados específicos para atletas e corredores.

Jesse Owens e a fama mundial

A fama chegou em 1936, nas Olimpíadas de Berlim. Os irmãos, mesmo se alinhando ao regime nazista, conseguiram convencer o atleta afro-americano Jesse Owens a usar seus tênis durante a competição. E o que aconteceu? Owens arrasou, conquistando quatro medalhas de ouro. Esse sucesso trouxe um destaque inigualável para a marca, elevando as vendas, mas também gerando rixas entre os irmãos, que começaram a discordar em relação ao negócio e a seus ideais.

Guerra, desconfiança e separação

A Segunda Guerra Mundial acirrou ainda mais os ânimos. Rudi foi convocado para o exército e Adi permaneceu na Alemanha, gerando desconfiança entre os dois. Rudi achava que Adi havia utilizado contatos políticos para escapar da convocação. A tensão só aumentou e, em 1948, a sociedade se desfez. Adi lançou a Adidas, combinando seu apelido com as iniciais do sobrenome. Rudi, por sua vez, criou a Ruda, que mais tarde ganhou o nome de Puma, simbolizando a agilidade do felino.

Incrivelmente, as fábricas foram construídas em lados opostos de Herzogenaurach, dividindo não só os negócios, mas a própria cidade. Famílias ficaram separadas entre “os do Adi” e “os do Rudi”, e até as lojas passaram a vender apenas produtos de uma das marcas. Era típico ver as pessoas evitando se cruzar nas ruas, tamanha era a rivalidade.

A paz em campo

Durante mais de 50 anos, essa rivalidade foi a marca registrada da cidade. Mas em 2009, as empresas finalmente decidiram dar um passo rumo à reconciliação. No Dia Mundial da Paz, organizaram um jogo de futebol com os funcionários de ambas as marcas, um evento que ficou na história de Herzogenaurach. Os times eram comandados pelos CEOs da Adidas e da Puma, e o uniforme misturou os logotipos das duas. A coleção de 80 camisas foi leiloada e o valor revertido para uma organização chamada Peace One Day. E assim, o aperto de mão simbólico representou um convite à paz e à não violência.

Duas gigantes, um legado

Hoje, Adidas e Puma convivem de forma harmoniosa em Herzogenaurach. Ambas se tornaram gigantes do setor esportivo, embora com diferentes proporções. A Adidas tem um valor de mercado estimado em quase 34 bilhões de euros (cerca de R$ 216,5 bilhões), enquanto a Puma soma pouco mais de 3 bilhões de euros (R$ 19 bilhões).

A história dos irmãos Dassler não só perdurou ao longo das décadas, mas também inspirou livros e documentários. O best-seller “Invasão de Campo: Adidas, Puma e os Bastidores do Esporte Moderno” conta os detalhes do rompimento entre Adi e Rudi, enquanto o documentário “Guerra dos Tênis: Adidas Vs. Puma”, disponível na Disney+, explora como essa rivalidade mudou o cenário esportivo e perpetuou a divisão na cidade.