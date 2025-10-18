Notícias

A mansão bilionária em SP supera a Casa Branca em tamanho

A mansão Safra, localizada no Morumbi, um dos bairros mais nobres de São Paulo, foi apontada pela revista Architectural Digest como a 11ª maior residência do mundo em seu último levantamento. Essa pesquisa traz uma lista de propriedades luxuosas, e a mansão se destaca pelo tamanho e pela grandiosidade que a família Safra construiu ao longo dos anos.

A mansão Safra supera até a Casa Branca

Com mais de 11 mil metros quadrados de área construída, a mansão supera a Casa Branca, que ocupa a 12ª posição na lista. É impressionante pensar que uma residência aqui no Brasil esteja ao lado de ícones como o Palácio de Buckingham, em Londres, e o Palácio de Versalhes, em Paris, que aparecem em 7º e 8º lugares, respectivamente.

Essa propriedade é um verdadeiro símbolo do luxo e poder, refletindo não apenas o potencial arquitetônico do Brasil, mas também a influência que a família Safra exerce na sociedade.

A incrível mansão Safra: palácio no Morumbi

Inaugurada em 1995, a mansão foi projetada pelo arquiteto francês Alain Raynaud, com um paisagismo assinado por Burle Marx, um ícone da arquitetura paisagística brasileira. A residência é inspirada nos grandiosos palácios romanos e em Versalhes, e conta com mais de 130 cômodos distribuídos em cinco andares. Imagina só a experiência de ter um heliponto e nove elevadores em casa?

A família Safra sempre priorizou a discrição, o que faz com que detalhes sobre o interior do imóvel sejam escassos. Mesmo assim, quem passa pela região logo nota a imponente presença do edifício, que é uma das propriedades mais reconhecíveis do Morumbi.

Herança e disputa familiar

Joseph Safra, o ex-proprietário do banco homônimo, faleceu em dezembro de 2020, deixando uma fortuna impressionante, avaliada em R$ 119,08 bilhões. Um libanês naturalizado brasileiro, ele chegou ao Brasil na década de 1960 e foi fundamental para a expansão dos negócios da família, junto do irmão Moise.

Após a sua morte, uma disputa familiar em torno da herança se instaurou, com seu filho Alberto processando a mãe e irmãos. Ele alegava que sua participação no Safra National Bank havia sido diluída de maneira intencional. O conflito durou até setembro do ano passado, quando um acordo foi finalmente alcançado, encerrando todas as disputas judiciais, embora os detalhes financeiros tenham sido mantidos em sigilo.

Legado

O nome Safra ainda é sinônimo de poder no setor bancário global. A mansão, como um marco da trajetória da família, permanece sendo uma das construções mais notórias do Brasil. A história que a acompanha é tão fascinante quanto sua arquitetura, e que certamente continua a ser um ponto de referência na cidade.

