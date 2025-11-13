Viviane se assume trans e lida com rejeição de Leonardo

Viviane, interpretada por Gabriela Loran, enfrenta um momento delicado nos próximos capítulos da novela “Três Graças”. A farmacêutica decide contar a Leonardo, papel de Pedro Novaes, que é uma mulher trans. A revelação ocorre durante uma ligação que ela faz para marcar um encontro, na qual Leonardo entende que ela aceita seu pedido de namoro.

Ao encontrar Leonardo, Viviane é surpreendida ao ser beijada pelo rapaz imediatamente. No entanto, ela rapidamente interrompe o gesto, deixando claro que precisa esclarecer algo importante antes de prosseguir. É nesse momento que ela revela que não nasceu mulher e que preferiu ser honesta para evitar magoá-lo no futuro.

A reação de Leonardo não é a esperada. Ele expressa descontentamento e diz que se sente enganado. Quando questionado sobre como teria reagido caso soubesse antes, Leonardo responde que “saía correndo”, o que machuca Viviane e a leva a expulsá-lo da farmácia, trancando-o do lado de fora.

Enquanto o relacionamento entre os dois enfrenta essa crise, a novela mantém uma média de 22,1 pontos de audiência na Grande São Paulo. Esse desempenho é semelhante ao que apresenta na faixa das sete, mas ainda está abaixo do ideal para o horário nobre. Para se ter uma ideia, cada ponto de audiência corresponde a aproximadamente 77.488 domicílios.

A trama é dirigida por Luiz Henrique Rios e tem o roteiro de Aguinaldo Silva, com a colaboração de Virgílio Silva e Zé Dassilva. Com um total de 179 capítulos planejados, “Três Graças” deve ser exibida até maio de 2026, quando dará lugar à próxima novela de Walcyr Carrasco, intitulada “Quem Ama Cuida”.