Globoplay Novelas aposta em ‘Paraíso’ e ‘Salve Jorge’

Globoplay Novelas traz novas tramas para reviver nostalgia

Em um movimento para atrair novamente o público, a plataforma Globoplay Novelas, que surgiu em junho para substituir o Canal Viva, anunciou uma reformulação em sua programação. A partir de dezembro, duas novelas muito solicitadas pelos telespectadores, ‘Paraíso’ (2009) e ‘Salve Jorge’ (2012), serão exibidas no canal linear.

Nos últimos meses, a emissora percebeu que a troca de marca e a falta de clássicos inéditos contribuíram para a perda de audiência. Com isso, o novo pacote de reprises busca reacender a conexão com os fãs e resgatar o apelo nostálgico que muitos esperavam.

‘Paraíso’, escrita por Benedito Ruy Barbosa, foi um sucesso quando foi transmitida às 18h, mas nunca teve uma nova exibição na Globo, ao contrário de outras obras do autor. Sua primeira reprise na plataforma será histórica, pois marcará sua estreia oficial após 16 anos fora do ar.

Por outro lado, ‘Salve Jorge’, da autora Glória Perez, chegará à plataforma após anos de pedidos dos fãs. Apesar de ter enfrentado uma forte rejeição na época de sua exibição, a trama se tornou uma das mais pedidas nas redes sociais. Ela conta a história de Morena, interpretada por Nanda Costa, e mesmo com as controvérsias, se destacou por seu enredo.

Novas mudanças na programação

As mudanças na grade de programação serão evidentes. ‘Paraíso’ substituirá ‘Caras & Bocas’, enquanto ‘Salve Jorge’ assumirá o lugar de ‘Celebridade’.

Reprises atuais

Atualmente, o Globoplay Novelas oferece várias tramas, incluindo Hipertensão (1986), Quatro por Quatro (1994), Por Amor (1997), Fina Estampa (2011), Além do Tempo (2015) e algumas produções turcas, como Dolunay (2017) e Hercai: Amor e Vingança (2019).

Novidades em dezembro

Além das novas novelas, o catálogo de streaming do Globoplay também receberá algumas produções clássicas ao longo do mês:

01/12: Cabocla (2004)

(2004) 08/12: Champagne

15/12: Engraçadinha – Seus Amores e Seus Pecados

22/12: Mico Preto

Com essas novidades, a plataforma busca fortalecer sua relação com os telespectadores e oferecer um conteúdo que eles sempre apreciaram.