Virgínia Rosa volta às telas em Coração Acelerado, na Globo

Virgínia Rosa está de volta à televisão após um hiato de seis anos, desde sua atuação em “Éramos Seis”, em 2019. A atriz foi confirmada no elenco de “Coração Acelerado”, a próxima novela da TV Globo, que tem estreia marcada para janeiro de 2026. A novela sucederá “Dona de Mim” e terá como foco o universo da música sertaneja.

A trama, escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, seguirá a jornada de jovens mulheres que sonham em se destacar na cena sertaneja, enfrentando os desafios e as rivalidades desse meio. As protagonistas serão Isadora Cruz, que interpretará Agrado, e Gabz, que viverá Eduarda.

No núcleo familiar, Letícia Spiller dará vida à mãe de Agrado, uma mulher de origem humilde que desistiu de seu sonho de ser cantora após vivenciar injustiças em sua cidade natal, a fictícia Bom Retorno, em Goiás. Agrado, por sua vez, deverá seguir adiante e buscar alcançar o estrelato.

### Elenco Diversificado

Além de Virgínia Rosa, o elenco contará com nomes renomados. Filipe Bragança será o mocinho da história, enquanto Antonio Calloni interpretará seu pai. Isabelle Drummond fará o papel de Naiane, uma influenciadora digital que é filha da vilã Zilá, interpretada por Leandra Leal.

Outros atores confirmados incluem Diego Martins, que também está no núcleo da trama; Ramille, atualmente no ar em “Vale Tudo”, que dará vida a Cinara, e Marcos Caruso, que interpretará Alaor, pai de Alaorzinho. Thomás Aquino será Roney Soares, um empresário musical que trará dificuldades para as protagonistas. O músico Guito, conhecido por seu papel em “Pantanal”, representará um músico tradicionalista que resiste às mudanças no sertanejo.

Além disso, Luiz Henrique Nogueira, Evaldo Macarrão e Gabriel Godoy também farão parte do elenco.

A novela promete surpresas com a participação de estrelas do sertanejo, como Ana Castela e a dupla Maiara e Maraisa, que interpretarão a si mesmas em cenas de shows e interações com os personagens. Elas permanecerão na trama até os capítulos finais.

A equipe de produção se empenhou para trazer autenticidade ao cenário e, segundo informações, parte da direção foi até Goiás em busca de locações para a novela. Cidades como Goiânia e Pirenópolis serão utilizadas como pano de fundo, reforçando o clima sertanejo que será um dos atrativos centrais da história.