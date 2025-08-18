Vale Tudo registra média de 24 pontos no Ibope em semana histórica

O remake da novela Vale Tudo atingiu um marco importante ao registrar 21,5 pontos no Ibope em sua melhor audiência de sábado na Grande São Paulo. O episódio exibido no dia 16 de agosto trouxe um confronto intenso entre as personagens Fátima e Celina, intensificando a trama com revelações significativas e novos conflitos familiares.

Em um dos momentos mais impactantes da trama, Celina descobre que Fátima estava alugando um apart-hotel escondido do marido. Decidida a confrontá-la, Celina se vê em uma disputa verbal. Fátima, por sua vez, revela que está ciente do envolvimento dela como sócia da Paladar. Para piorar, Fátima mente, dizendo que Afonso, interpretado por Humberto Carrão, seria estéril, aumentando ainda mais a tensão entre as duas personagens.

Melhor Semana de Audiência

Além do sucesso no sábado, Vale Tudo alcançou o que pode ser considerado sua melhor média semanal até agora, fechando com 24 pontos de audiência. A seguir, confira o desempenho diário da novela ao longo da semana:

Segunda (11/08) – 24,3 pontos

– 24,3 pontos Terça (12/08) – 25,9 pontos

– 25,9 pontos Quarta (13/08) – 25,1 pontos

– 25,1 pontos Quinta (14/08) – 24,3 pontos

– 24,3 pontos Sexta (15/08) – 23,6 pontos

– 23,6 pontos Sábado (16/08) – 21,5 pontos

Produção e Bastidores

O remake é escrito por Manuela Dias, que conta com a colaboração de Luciana Pessanha, Bruna Paixão, Sérgio Marques e Aline Maia. A direção artística fica por conta de Paulo Silvestrini, enquanto Cristiano Marques é o diretor geral e José Luiz Villamarim lidera o núcleo da produção. A produção é organizada por Luciana Monteiro, com Lucas Zardo atuando como produtor executivo.

A novela Vale Tudo está programada para encerrar em 17 de outubro, totalizando 173 capítulos. Sua sucessora será Três Graças, escrita por Aguinaldo Silva, que marcará o retorno de Sophie Charlotte e Dira Paes em papéis principais no horário nobre da emissora.