TV Gazeta lança nova grade com problemas de áudio e chroma key

A TV Gazeta lançou, no dia 2 de março, uma nova identidade visual e reformulou sua programação, que agora conta com sete horas de conteúdo próprio todos os dias, das 13h às 20h. No entanto, a estreia foi marcada por uma série de falhas técnicas que afetaram a transmissão e a recepção do público.

Entre os problemas, as falhas de chroma key foram as mais notáveis em pelo menos dois programas. No ‘Jornal da Gazeta’, apresentado por Joana Treptow, telespectadores notaram erros visuais durante a exibição. O ‘Gazeta Esportiva’ também enfrentou dificuldades semelhantes em seu novo estúdio.

Além das questões visuais, a programação teve vazamentos de áudio. Durante o ‘Mulheres’, a nova apresentadora Glória Vanique alertou ao vivo que uma conversa estava sendo captada sem intenção, mas garantiu que a equipe estava trabalhando para resolver a situação. No programa ‘Gazeta News’, o apresentador foi pego falando sobre a falta de retorno de vídeo, sem perceber que seu áudio estava sendo transmitido.

A nova grade inclui algumas mudanças significativas. O programa ‘Mulheres’ foi encurtado e agora vai ao ar das 15h30 às 17h45, sob a nova direção de Vanique. Antes dele, às 14h, estreou o ‘Fofoca Aí’, um programa que traz comentários sobre os bastidores da televisão e do mundo artístico, apresentado por jornalistas.

Em relação à audiência, o ‘Mulheres’ manteve números estáveis, variando entre 0,4 e 0,6 ponto no Ibope. Com esses dados, a TV Gazeta segue disputando a sexta posição no ranking de audiências, empatando com a TV Cultura e a TV Brasil.

As falhas técnicas no dia do lançamento destacam a necessidade de melhorias operacionais em um momento crítico para a emissora. Para que a nova identidade visual e os formatos reformulados tenham sucesso, a TV Gazeta precisa estabilizar sua operação técnica e conquistar a credibilidade do público.