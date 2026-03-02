Março azul-marinho: conheça exercícios contra o câncer colorretal

Neste mês, estamos celebrando a campanha Março Azul-Marinho, um lembrete importante sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer colorretal. Esse tipo de câncer, que atinge o cólon e o reto, é o terceiro mais comum no Brasil, excluindo os tipos de pele que não são melanoma. O Instituto Nacional de Câncer (INCA) estima que, de 2026 a 2028, teremos cerca de 54 mil novos casos por ano.

No Brasil, são mais de 780 mil novas ocorrências de câncer anualmente. Se tirarmos da conta os cânceres de pele não melanoma, estamos falando de aproximadamente 518 mil diagnósticos. O curioso é que a distribuição do câncer colorretal é quase equilibrada entre homens e mulheres, o que mostra que é uma preocupação que deve estar no radar de todos.

Impacto da atividade física no tratamento

Diante desse cenário, um estudo internacional de peso revelou como a atividade física pode ser um grande aliado no tratamento do câncer. Publicado no New England Journal of Medicine, essa pesquisa acompanhou 889 pacientes com câncer de cólon por 17 anos em países como Canadá e Austrália.

Os pacientes envolvidos estavam em fase de tratamento, já tinham passado por cirurgias e quimioterapia. Foram divididos em dois grupos: um grupo fez um programa estruturado de exercícios, enquanto o outro recebeu apenas materiais educativos sobre alimentação e atividades físicas.

Os resultados foram surpreendentes. O grupo que se manteve ativo teve uma redução de 37% no risco de morte e uma taxa de sobrevida de 90% após oito anos. Já o grupo que ficou apenas com os materiais educativos teve 83% de sobrevida. Isso mostra que mexer o corpo realmente pode fazer a diferença!

Prevenção do câncer colorretal

O oncologista Dr. Levindo Tadeu, da Afya Montes Claros, ressalta que a prevenção é fundamental. Ele explica que até um terço dos casos de câncer de cólon pode ser evitado com mudanças simples no estilo de vida. O segredo? Evitar o consumo excessivo de álcool, reduzir as carnes processadas e ultraprocessadas, e, claro, aumentar a variedade de frutas e verduras na alimentação. Além disso, manter o peso sob controle e praticar exercícios regularmente são pontos chaves.

Sinais de alerta para o câncer colorretal

Outro aspecto importante ressaltado pelo Dr. Levindo é a atenção aos sinais de alerta. Alterações persistentes no intestino, sangue nas fezes ou perda de peso sem explicação são indícios que não devemos ignorar. Consultas preventivas são cruciais para identificar precocemente qualquer problema.

Atividades físicas contra o câncer de cólon

O estudo do New England Journal of Medicine reforça que tratar o câncer colorretal vai além de apenas seguir tratamentos clínicos. Envolve uma abordagem contínua e integrada que prioriza a qualidade de vida dos pacientes. O Dr. Rodolfo Faria, fisiologista da Afya Itajubá, elenca três tipos de atividades físicas que se mostram especialmente eficazes:

1. Exercícios aeróbicos contínuos de intensidade moderada

Atividades como caminhada rápida, ciclismo leve e natação são ótimas escolhas. Estudos mostram que esses exercícios aumentam o fluxo sanguíneo, melhoram a sensibilidade à insulina e ajudam a regular a inflamação. Se você já experimentou uma corrida ou um pedal leve, sabe como isso faz bem para o corpo!

2. Treinamento combinado

Esse tipo de treino combina exercícios aeróbicos e de resistência. A musculação, por exemplo, ajuda a aumentar a massa muscular e funciona como um “sumidouro” de glicose, o que é excelente. Além disso, melhora a qualidade de vida e reduz a fadiga. Se você já fez um treino de força, percebeu como se sente mais disposto no dia a dia!

3. Treino intervalado de alta intensidade (HIIT)

Esse é o famoso treino que promete resultados rápidos! Com o HIIT, você consegue aumentar sua capacidade cardiorrespiratória em menos tempo. Alguma vez você já sentiu aquele gás extra após uma sessão intensa? Pois é, ele não só melhora o condicionamento físico como também demonstrou, em estudos, poder reduzir a viabilidade de células cancerígenas.

O exercício físico é uma ferramenta poderosa para quem está no combate ao câncer de cólon, não apenas durante o tratamento, mas também na prevenção e na recuperação. Uma rotina ativa ajuda a controlar a inflamação, melhora o metabolismo e fortalece o sistema imunológico. Mais que seguir um protocolo, é sobre cuidar do corpo de forma contínua e consciente.