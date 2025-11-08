TV Cultura confirma saída de Karyn Bravo e apresenta substituto interino
Karyn Bravo, jornalista com uma carreira consolidada, se despediu oficialmente da TV Cultura na última sexta-feira, dia 7 de novembro. Ela comanda o Jornal da Cultura desde 2019 e, ao longo de seis anos, construiu uma trajetória importante no telejornal, que é exibido de segunda a sábado, sempre às 21h. Com o encerramento de seu contrato, a emissora anunciou que Rodrigo Piscitelli assumirá a apresentação de forma interina a partir de segunda-feira, 10 de novembro.
A mudança no comando do Jornal da Cultura representa uma nova fase para o programa. A emissora planeja escolher um novo apresentador titular em breve, com a intenção de promover alguém que já faz parte da equipe e que tenha uma conexão forte com o público.
Karyn Bravo é reconhecida como uma das jornalistas mais experientes de sua geração. Antes de sua passagem pela TV Cultura, ela trabalhou em várias emissoras. Iniciou sua carreira na Band, onde atuou como editora de notícias internacionais no Jornal da Band e também apresentou o Primeiro Jornal. Mais tarde, em 2008, foi para o SBT, onde ficou por mais de dez anos. Durante sua permanência nesse canal, apresentou diversos telejornais, incluindo o SBT Brasil e o Jornal do SBT. Ela deixou o SBT em 2019, pouco antes de ingressar na TV Cultura.
Na emissora pública, Karyn começou a dividir a bancada com Ana Paula Couto, uma ex-repórter da GloboNews, e em 2022 assumiu o cargo de apresentadora principal do telejornal.
Além de seu trabalho na televisão, Karyn também é a criadora do podcast Melhor da Vida, lançado em 2020. Neste espaço, ela entrevista especialistas sobre temas relacionados à saúde e bem-estar, sempre com uma trilha sonora que mescla música clássica, jazz e outros estilos brasileiros.
Em um comunicado, a TV Cultura destacou que a decisão de encerrar o contrato foi tomada em comum acordo com Karyn, que agora se dedicará a novos projetos. A emissora expressou sua gratidão pela dedicação da jornalista durante seu tempo à frente do Jornal da Cultura e desejou sucesso em suas futuras empreitadas. A expectativa é que Rodrigo Piscitelli, a partir do dia 10, assuma a apresentação na fase de transição até que um novo titular seja definido.