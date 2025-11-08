Entretenimento

‘Coração indomável’ altera horário no SBT a partir de segunda

Coração Indomável. Foto: Reprodução
‘Coração Indomável’ muda de horário a partir de segunda no SBT

O SBT anunciou uma mudança em sua grade de programação a partir da próxima segunda-feira, dia 10. A novela “Coração Indomável” será exibida mais cedo, às 17h45, enquanto o programa “Aqui Agora” entrará no ar às 18h30.

Essa alteração foi confirmada pela Assessoria de Comunicação da emissora e tem como objetivo melhorar a audiência da faixa de reprises de novelas mexicanas e facilitar a transição para os programas jornalísticos.

“Coração Indomável” está no ar desde 22 de setembro de 2025 e, até agora, teve uma média de 2,9 pontos de audiência na Grande São Paulo, conforme dados de medição de audiência. Anteriormente, a novela era exibida apenas em São Paulo. Agora, não há confirmação se a trama será mostrada em todo o Brasil e se haverá um resumo dos capítulos já apresentados.

A novela foi exibida anteriormente pelo SBT em 2015 e 2018. O elenco principal inclui Ana Brenda Contreras, Daniel Arenas e César Évora. Produzida pela Televisa, “Coração Indomável” é uma adaptação da novela “Marimar”, que foi um grande sucesso em 1994 e é muito popular em diversos países da América Latina.

A trama gira em torno de Maricruz, uma jovem de origem humilde que vive com o avô Ramiro e a irmã adotiva Soledade, que é surda-muda. A história se complica quando Maricruz encontra Otávio, um piloto desempregado que a defende de um capataz agressivo. Essas circunstâncias levam Otávio a tomar decisões drásticas em sua vida pessoal, incluindo um casamento sem amor.

Ao longo da trama, Maricruz se vê vítima de uma armação que a leva à prisão, onde passa por momentos difíceis e perde seu avô. A partir daí, começa uma nova vida na capital, sem saber que está prestes a descobrir muitos segredos sobre sua verdadeira identidade e seu passado.

Maricruz assume um novo nome, Alessandra, e se torna uma administradora de cassino, enfrentando adversidades e lutando por justiça. O enredo culmina em reviravoltas e revelações que conectarão seu passado e seu presente, especialmente quando Otávio, sem reconhecer Alessandra, se envolve com ela.

Essa nova fase da novela promete trazer emoção e drama, características marcantes das produções mexicanas, e manter os telespectadores atentos às suas redes de relacionamentos e vinganças.

