Ficar em casa pode aumentar a felicidade no trabalho, afirmam especialistas

Nos últimos quatro anos, a University of South Australia realizou uma pesquisa bem interessante sobre o trabalho remoto e como ele afeta a vida dos profissionais. O estudo começou antes da pandemia de Covid-19 e trouxe à tona dados valiosos: escolher trabalhar de casa pode trazer mais felicidade e bem-estar.

Um dos aspectos mais legais que a pesquisa revelou foi sobre a economia de tempo. Antes da pandemia, muitos trabalhadores passavam, em média, 10 horas por semana apenas se deslocando para o trabalho. Agora, com a possibilidade de fazer home office, esse tempo pode ser usado para descansar, se divertir ou realizar atividades pessoais. E aqui no Brasil, onde o trânsito costuma ser um desafio, essa economia de tempo é ainda mais significativa.

Alterações positivas na rotina

Com a eliminação do tempo perdido no trânsito, muitos profissionais têm se dedicado a ter uma alimentação mais saudável. A pesquisa mostrou que, em vez de recorrer a refeições rápidas, as pessoas estão cozinhando mais em casa, o que melhora a qualidade da alimentação. Essa mudança não só impacta positivamente a saúde física como também traz mais energia para o dia a dia.

Além disso, a flexibilidade do trabalho remoto permitiu que as pessoas ajustassem melhor suas agendas, promovendo um equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Isso é um fator importante para a saúde mental, pois a redução do estresse, que geralmente vem do deslocamento, contribui para uma rotina mais leve.

Impactos na produtividade e bem-estar

Os resultados da pesquisa desafiam a ideia de que trabalhar de casa pode diminuir a produtividade. Na verdade, muitos trabalhadores relataram que o desempenho aumentou, em grande parte por poderem gerenciar melhor o próprio tempo. Esse modelo de trabalho cria um ambiente em que as pessoas se sentem mais motivadas e focadas.

E as vantagens não se limitam aos funcionários. As empresas também se beneficiam, pois com menos custos operacionais — como gastos com infraestrutura —, conseguem direcionar recursos para investir no bem-estar e na retenção dos seus talentos.

O home office no futuro

No Brasil, os efeitos do home office têm sido positivos. Além da economia de tempo, a redução do estresse diário contribui para um ambiente de trabalho mais saudável. Essa melhoria no equilíbrio entre vida pessoal e profissional significa menos cansaço e mais motivação.

À medida que empresas e trabalhadores continuam a se adaptar a esse modelo, o trabalho remoto se firma como uma prática não só viável, mas também vantajosa. Com isso, as organizações colherão os frutos de um aumento na produtividade e na satisfação dos colaboradores.

