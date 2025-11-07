Entretenimento

TV Brasil apresenta especial do ‘Sem Censura’ em tributo a Chico Anysio

Cissa Guimarães. Foto: Rodrigo Peixoto/TV Brasil
TV Brasil exibe edição especial do ‘Sem Censura’ em homenagem a Chico Anysio

A TV Brasil homenageia o humorista Chico Anysio com uma edição especial do programa Sem Censura, que será exibida nesta sexta-feira, dia 7, às 16h. A apresentação será feita por Cissa Guimarães e contará com diversos convidados que tiveram uma relação próxima com o artista, conhecido por seus icônicos personagens e seu impacto na comédia brasileira.

Entre os convidados está Bruno Mazzeo, filho de Chico Anysio, que falará sobre seu pai e apresentará detalhes da série documental “Chico Anysio: Um Homem à Procura de um Personagem”. Este projeto revisita a vida do humorista, desde sua infância no Ceará até se tornar um fenômeno na televisão, destacando também suas complexidades e lado humano.

Outra participação importante é a de Cininha de Paula, sobrinha de Chico e diretora de um dos seus programas mais famosos, a Escolinha do Professor Raimundo. Ela compartilhará recordações de momentos no set de gravação e aspectos da convivência familiar com o humorista. O ator André Lucas, descrito como filho afetivo de Chico e ex-empresário, também fará parte da conversa, trazendo histórias e memórias que certamente emocionarão o público. O produtor e jornalista Muka completará o grupo de debatedores nessa homenagem especial.

Além das entrevistas e recordações, a edição do programa ressaltará a relevância de Chico Anysio para a comédia brasileira e seu legado duradouro na televisão.

### Sobre o programa

O Sem Censura está no ar há 40 anos, com exibições de segunda a quinta-feira e edições especiais às sextas-feiras, sempre ao vivo, às 16h. O programa pode ser assistido pela TV Brasil, pelo aplicativo TV Brasil Play e pelo canal no YouTube. Além disso, uma versão em podcast está disponível no Spotify, e o programa é reapresentado às 23h30 no mesmo dia.

Durante as férias de Cissa Guimarães, a jornalista Katy Navarro assumirá a apresentação do programa, que se mantém com um quadro fixo de debatedores e entrevistas sobre diversos temas atuais. O público é convidado a participar por meio das redes sociais utilizando a hashtag #SemCensura40Anos ou enviando mensagens via WhatsApp para o número (21) 99903-5329.

O Sem Censura foi criado por Fernando Barbosa Lima e estreou em 1985 na antiga TVE/RJ, que hoje é a TV Brasil. Desde então, o programa passou por diversas mudanças de apresentação, contando com nomes como Tetê Muniz, Lúcia Leme e Leda Nagle, e se consolidou como um dos mais respeitados e longos da televisão pública brasileira.

