Leticia Spiller como Janete em “Coração acelerado”

Novela “Coração Acelerado” Promete Explorar o Mundo Sertanejo e Relações Familiares

A emissora Globo já se prepara para lançar a nova novela das 19h, intitulada "Coração Acelerado". A trama, escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento e com direção artística de Carlos Araujo, irá estrear no dia 12 de janeiro de 2026, substituindo a atual novela "Dona de Mim".

A história gira em torno de Janete, interpretada pela atriz Leticia Spiller. Janete é uma cantora sertaneja que retorna à sua cidade natal, Bom Retorno, após muitos anos fora. Durante sua jornada, ela realiza apresentações com sua filha, Agrado, vivida por Isadora Cruz, e a amiga Zuzu, que será interpretada por Elisa Lucinda. O retorno de Janete traz à tona antigas feridas, especialmente seu reencontro com Alaorzinho, um amor do passado, interpretado por Daniel de Oliveira.

A trama também apresentará Agrado e seu relacionamento com João Raul, um astro sertanejo que enfrenta uma crise pessoal. A relação entre eles vai causar ciúmes em Naiane, ex-namorada de João, que será interpretada por Isabelle Drummond. O conflito entre mãe e filha se intensificará à medida que ambas buscam se estabelecer no cenário musical, enfrentando preconceitos e disputas por reconhecimento.

Outros personagens importantes incluem Eduarda, uma dupla de Agrado, interpretada pela jovem Gabz, e a vilã Zilá, mãe de Naiane, que será vivida por Leandra Leal. O pai de João Raul é Antonio Calloni, enquanto Stepan Nercessian viverá um poderoso fazendeiro relacionado a Zilá.

A novela contará ainda com participações especiais de artistas conhecidos do cenário sertanejo, como Daniel, Michel Teló, Ana Castela e a dupla Maiara & Maraisa, que aparecerão como eles mesmos em cenas que retratam apresentações e bastidores de shows.

As gravações de "Coração Acelerado" estão sendo realizadas em Goiás, o que ajudará a enfatizar a cultura musical e as raízes do sertanejo feminino, um dos temas centrais da novela.

Com uma combinação de romance, rivalidades e a força das mulheres no sertanejo, "Coração Acelerado" promete ser uma produção envolvente que destaca as dinâmicas familiares e as lutas pessoais dentro do mundo da música.