Hipertensão arterial: esclareça mitos e verdades agora

A hipertensão arterial, ou pressão alta como a gente costuma chamar, é uma condição que afeta a vida de quase 30% dos adultos brasileiros. Esse número, revelado pelo Vigitel 2024, é um aumento considerável desde 2006, quando a incidência estava em 22,6%. O que isso significa? Mais gente lidando com o risco de problemas sérios, como infartos e AVCs.

A pressão alta não escolhe idade e pode ser uma companhia indesejada até mesmo para os mais jovens. Dr. Fábio Argenta, um cardiologista que entende do assunto, destaca a importância do diagnóstico cedo e do acompanhamento médico regular. Ele sabe que, apesar de a hipertensão ser comum, muitos ainda têm dúvidas sobre quem pode desenvolvê-la e como. É fundamental ficar atento, especialmente se você tem uma vida agitada, com estresse e hábitos alimentares que podem piorar a situação.

Curiosamente, nem sempre a pressão alta traz sintomas. Muitas vezes, ela é silenciosa, só se manifestando com dor de cabeça ou tontura quando já está bem alta. E isso é um grande erro: esperar sentir algo para conferir a pressão. A única forma de saber se você está dentro dos padrões é medindo regularmente. O que não se mede não se cuida, né?

Então, vamos falar um pouco mais sobre os mitos e verdades que cercam a hipertensão.

1. Reduzir o consumo de sal na comida é suficiente para controlar a pressão alta

Mito. Muita gente pensa que cortar o sal resolve o problema, mas não é bem assim. O sódio está escondido em vários alimentos industrializados, como embutidos e temperos prontos. Por isso, é preciso ir além. Uma alimentação saudável é importante, mas hábitos como a prática de exercícios, boas noites de sono e checagens regulares da pressão também são essenciais. Afinal, quem não gostaria de uma vida mais leve e saudável?

2. Estresse também eleva a pressão

Verdade. O estresse prolongado não é só um vilão no trabalho, mas também pode ser um dos principais causadores da hipertensão. Já notou como dias muito corridos e pressão em cima podem fazer seu coração acelerar? Ambientes de trabalho que exigem muito e não oferecem suporte emocional podem afetar a saúde cardiovascular, principalmente se você já tem predisposição. Lembre-se: cuidar da saúde mental é cuidar do coração.

3. A hipertensão sempre apresenta sintomas

Mito. Muitas pessoas só descobrem que têm hipertensão quando já estão em um estado bem sério. A doença é silenciosa, o que significa que até então você pode se sentir super bem. Sinais como dor de cabeça ou tontura podem aparecer só quando a situação já ficou complicada. Então, não perca tempo: aferir a pressão regularmente é a melhor forma de se prevenir.

4. Ter familiares hipertensos aumenta o risco de desenvolver a doença

Verdade. Se a pressão alta já está presente na família, é bom ficar mais atento. Ter um histórico familiar diz muito sobre os cuidados que você deve ter. Não é garantia de que você também vai ter, mas é um alerta para manter hábitos saudáveis e visitar o médico com frequência. A prevenção é sempre o caminho mais seguro.

Por fim, não interrompa um tratamento sem consultar seu médico. A hipertensão é uma condição crônica, e mudar o tratamento sem supervisão pode levar a complicações. A saúde é algo que se cuida constantemente, e estar sempre em dia com suas consultas pode fazer toda a diferença. É o tipo de manutenção que garante que você continue acelerando na direção certa!