Saúde

Erros na introdução alimentar que afetam a relação com a comida

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Introdução alimentar: erros comuns que podem impactar a relação da criança com a comida
Introdução alimentar: erros comuns que podem impactar a relação da criança com a comida

A introdução alimentar é um momento crucial na vida de qualquer criança. É quando elas começam a experimentar novos sabores e texturas, mas também é um período que gera muitas dúvidas entre os pais. O Ministério da Saúde considera essa fase essencial para moldar os hábitos alimentares que provavelmente vão acompanhar a criança por toda a vida. É como se estivéssemos colocando as bases de uma relação saudável com a comida.

Muitas vezes, erros simples, como oferecer açúcar antes dos 2 anos ou trocar a comida de verdade por produtos ultraprocessados, podem ter impactos profundos. Forçar a criança a “limpar o prato” ou introduzir alimentos muito cedo também pode interferir não só no crescimento dela, mas na maneira como se relaciona com a alimentação.

Principais erros na introdução alimentar

O pediatra Dr. Fausto Carvalho destaca que um dos maiores erros que os pais cometem é transformar esse processo em uma fonte de pressão. Lembre-se, a criança está apenas começando a conhecer o mundo da comida. Ela precisa ter a liberdade de experimentar diferentes sabores e texturas. Forçar a comer ou distrair com telas pode, na verdade, dificultar essa descoberta e criar um vínculo negativo com a alimentação.

Alguns erros comuns incluem oferecer açúcar, sucos industrializados, biscoitos, e até papinhas de caixinha antes da hora. E nem pense que o bebê tem que comer grandes porções logo de cara – a introdução alimentar deve ser gradual e com paciência.

O que é recomendado?

O Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 Anos, publicado pelo Ministério da Saúde, sugere que até os 6 meses o ideal é que o bebê receba apenas leite materno. A partir desse período, é hora de incluir alimentos in natura ou minimamente processados na dieta. E uma dica valiosa: evitemos ultraprocessados e açúcar, principalmente nos primeiros anos.

Sinais de atenção no desenvolvimento alimentar

O Dr. Fausto enfatiza que os pais precisam entender que recusar comida, fazer sujeira ou comer em pequenas quantidades é normal. O objetivo aqui é muito mais do que simplesmente a nutrição; é construir uma relação saudável com a alimentação.

Outro ponto importante é que cada criança tem seu próprio ritmo. No entanto, algumas situações merecem nossa atenção, como dificuldades constantes em aceitar novas texturas, engasgos frequentes, perda de peso, e uma seletividade alimentar intensa. Se notar algo diferente, a consulta com um pediatra é fundamental. Afinal, queremos o melhor para nossos pequenos!

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