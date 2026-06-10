Tendinite: 4 cuidados para prevenir dores na rotina digital

Movimentos repetitivos e longas horas em frente ao computador fazem parte do dia a dia de muitos de nós, não é mesmo? Com a agilidade da tecnologia e as mudanças nos ambientes de trabalho, os casos de tendinite aumentaram bastante. Segundo a Organização Mundial da Saúde, uma em cada 100 pessoas sofre com essa condição.

A tendinite, também conhecida como LER/DORT (Lesões por Esforço Repetitivo e Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho), é uma inflamação nos tendões que pode limitar o movimento e causar perda de força. O Dr. Lúcio Gusmão, ortopedista e especialista em dor, destaca que essa é uma das principais causas de afastamento no trabalho, especialmente por conta das exigências de ficar digitando por horas, sem dar aquele respiro necessário.

Ele explica que há uma “sobrecarga silenciosa” nas articulações. O punho, as mãos, os ombros e os cotovelos acabam sendo os mais afetados. A rotina de alternar entre teclado e mouse, e ainda usar o celular nos momentos livres, faz com que as pequenas tensões se acumulem ao longo do tempo. Infelizmente, o corpo aguenta isso até um certo ponto, e logo aparece alguma inflamação para “reclamar”.

Para evitar que isso aconteça ou para aliviar sintomas já presentes, o Dr. Lúcio recomenda alguns cuidados práticos. Vamos conferir?

1. Faça pausas e alongamentos durante o trabalho

Ficar muito tempo na mesma posição aumenta a tensão muscular e sobrecarrega os tendões. Fazer pequenas pausas pode ajudar a aliviar a rotina das articulações. Um alongamento simples para mãos, punhos, pescoço e ombros é ótimo para melhorar a circulação e diminuir a rigidez.

E quem nunca acordou sentindo a mão dormente ou teve dificuldade em segurar algo simples? Esses sinais são pequenos, mas já indicam que algo não vai bem. Ignorar eles pode te colocar em uma situação complicada mais adiante.

2. Ajuste a postura e a ergonomia do ambiente

Preste atenção na altura da sua cadeira e do monitor! Trabalhar com punhos tortos, ombros elevados ou uma coluna desalinhada é o que mais contribui para a sobrecarga nas articulações.

Colocar o monitor na altura adequada ajuda a manter a cabeça alinhada. Além disso, investir em um teclado confortável e apoiar os braços faz toda a diferença, reduzindo o esforço nas mãos e ombros.

3. Invista em recuperação muscular e controle da inflamação

Para ajudar o corpo a se recuperar, é legal focar em estímulos adequados. Priorizar um sono de qualidade, manter-se hidratado e ter uma alimentação equilibrada são cruciais. Se necessário, a medicação deve ser utilizada com orientação médica.

O Dr. Lúcio explica que o desgaste acontece de maneira contínua. Um tendão inflamado não consegue se regenerar efetivamente se o corpo está desgastado e mal alimentado. O tratamento não é só na localidade da dor; o corpo todo precisa estar preparado para ajudar na recuperação.

4. Fortaleça a musculatura e mantenha atividade física regular

Realizar exercícios de fortalecimento e flexibilidade é essencial. Eles não só melhoram a resistência muscular como também ajudam o corpo a sustentar períodos de esforço.

Uma musculatura mais forte absorve melhor os impactos do dia a dia. Carros velhos e mal tratados podem quebrar mais rápido, não? O mesmo pode acontecer com nossos músculos e tendões se a gente não cuida bem.

5. Procure avaliação médica ao perceber dor persistente

Se a dor, o formigamento ou a perda de força estiverem se tornando frequentes, não deixe passar. Se uma dor persiste por mais de três meses, ela se torna crônica e merece atenção. O Dr. Lúcio alerta que muitas pessoas acabam ignorando os sinais, achando que é “normal”. Mas buscar ajuda deve ser a regra, não a exceção.

Então, fica o lembrete: cuidar do corpo é tão importante quanto cuidar do carro. Prevenir nunca é demais, e cuidar de si mesmo garante que você possa rodar tranquilo pelas estradas da vida.