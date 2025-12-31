Ticiane Pinheiro se despede da Record em momento marcante

Ticiane Pinheiro encerra 20 anos na Record e se despede no “Hoje em Dia”

A apresentadora Ticiane Pinheiro concluiu sua jornada de 20 anos na Record na terça-feira, dia 30 de janeiro. A despedida ocorreu durante uma edição especial do programa “Hoje em Dia”, onde ela anunciou sua saída de forma emocionada. A decisão se deu em função da transferência de seu marido, o jornalista César Tralli, para a bancada do Jornal Nacional no Rio de Janeiro.

A despedida foi marcada por uma homenagem comovente realizada por colegas de trabalho, Ana Hickmann e Celso Zucatelli. Ticiane compartilhou um vídeo nas redes sociais em que é abraçada por Ana, expressando sua gratidão à equipe. Em sua mensagem, destacou a importância dos colegas em sua trajetória: “Obrigada Família Hoje em Dia por vocês serem tão maravilhosos. Amei a surpresa e a homenagem. Vocês moram no meu coração para SEMPRE.”

Durante seu discurso, Ticiane enfatizou a dualidade entre sua vida profissional e pessoal. Ela explicou que a mudança para o Rio de Janeiro visa acompanhar o marido, ao mesmo tempo em que expressou a dificuldade de deixar a equipe que considera como uma extensão de sua família. “Eu tô saindo por conta da minha família, mas eu tô deixando a minha família aqui, que são vocês e eu tô bem dividida, mas eu queria desejar sucesso para esse programa. Que vocês continuem crescendo muito,” declarou.

Nos 20 anos em que esteve na emissora, Ticiane se destacou por sua versatilidade. Atuou nas novelas "Prova de Amor" (2005) e "Cidadão Brasileiro" (2006), participou de programas humorísticos como "Simple Life: Mudando de Vida" (2007) e "Louca Família" (2009), além de ter comandado diversos programas, como "Programa da Tarde", "Troca de Esposas" (2019–2023) e "Canta Comigo Teen" (2020–2024).

Com a mudança, Ticiane e César Tralli levarão também a filha mais nova, Manuela. Já a filha mais velha da apresentadora, Rafaella Justus, decidiu ficar em São Paulo, ao lado da família paterna.

A conclusão dessa fase na Record sinaliza não apenas a importância de Ticiane no cenário do entretenimento brasileiro, mas também o início de um novo capítulo em sua vida, agora com foco em sua família e nas mudanças decorrentes das decisões profissionais de sua família.