Globo revela data do ‘Big Day’ e nova dinâmica para o BBB 26

A Globo anunciou que o "Big Day", evento de revelação do elenco do BBB 26, acontecerá no dia 9 de janeiro. Durante essa data, o público verá chamadas pela programação da emissora que vão apresentar os novos participantes do reality show. Esse evento também marcará o início das cinco casas de vidro, que estarão instaladas em locais estratégicos por todo o Brasil. Essas casas servirão para reunir candidatos que disputam uma vaga na edição, permitindo que os fãs interajam e decidam quem fará parte do elenco final.

O BBB 26 estreará no dia 12 de janeiro e trará novidades no formato. Além da presença tradicional dos "pipocas", participantes anônimos, e do "camarote", com convidados famosos, a nova edição incluirá um grupo de veteranos. Entre os ex-participantes que podem retornar está Ana Paula Renault, conhecida pela sua participação no BBB 16. Também há negociações com Lia Khey, do BBB 10, que é uma das cotadas para voltar.

Uma feature inédita deste ano é que o público poderá trocar qualquer jogador que já estiver na casa. Isso será feito por meio de um laboratório especial onde candidatos passarão por provas para conquistar a aprovação do público e garantir seus lugares na competição. Essa dinâmica traz mais engajamento e imprevisibilidade ao programa, uma vez que os participantes poderão ser substituídos ao longo da temporada.

Tadeu Schmidt continuará como apresentador do programa, que organizará os participantes em três grupos distintos: anônimos, convidados e veteranos. Essa divisão é parte da estratégia da emissora para inovar o formato do reality e criar novas experiências para os participantes e a audiência.

Outra novidade anunciada é a presença de três Big Fones na casa, cuja ativação e conteúdo das mensagens serão decididos pelo público, gerando ainda mais interação.

O anúncio do elenco do BBB 26 será realizado simultaneamente ao último episódio da novela "Dona de Mim", o que promete aumentar a disputa por audiência e consolidar o evento como um dos mais esperados do ano.

Ficha Técnica: