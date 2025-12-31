Arminda enfrenta desafios em noite tensa com Joaquim em ‘Três Graças’

No dia 17 de janeiro, o capítulo da novela “Três Graças” promete trazer momentos intensos entre os personagens Arminda, interpretada por Grazi Massafera, e Joaquim, vivido por Marcos Palmeiras. Durante uma forte tempestade, Arminda busca abrigo e se encontra com Joaquim em um galpão de ferro-velho. Essa situação gera um clima emocional forte, resultando no primeiro beijo entre os dois, um marco que altera significativamente a trajetória da história.

Antes desses acontecimentos, Arminda passa por um período angustiante com o desaparecimento do filho Raul. Após fugir de casa, Raul vive nas ruas até ser acolhido por Lígia, que foi cuidadora de sua avó. Desesperada para encontrar o filho, Arminda visita Lígia, apenas para descobrir que Raul não está disposto a voltar para casa.

A chuva torrencial que bate à sua porta a leva até Joaquim, que a acolhe durante a tempestade. Nesse cenário conturbado, o desejo entre eles aparece e resulta no beijo, que marca uma nova fase na relação de Arminda. A conexão deles rapidamente evolui para uma noite de intimidade, revelando uma forte química entre os dois.

Enquanto Joaquim dorme, Arminda começa a explorar o galpão e, ao iluminar o espaço com seu celular, encontra uma cortina que reconhece como sua, o que sugere uma relação com recentes furtos. No entanto, quando se aproxima de uma estátua das Três Graças, é surpreendida por Joaquim, que se torna cético em relação à sua curiosidade. Ele a expulsa do galpão, acompanhando-a até um ponto de táxi com uma postura fria.

Após voltar à sua rotina, Arminda continua a ser assombrada pelas memórias do encontro com Joaquim. Em uma cena posterior, ela sente o cheiro dele em seu quarto, enquanto a dinâmica entre os três personagens — Arminda, Joaquim, e Raul — se torna mais complexa, aumentando a tensão e o suspense do triângulo amoroso.

“Três Graças” é uma obra que tem atraído a atenção do público e promete surpresas e desdobramentos para seus personagens até maio de 2026, quando a novela será substituída por uma nova produção. A trama, criada por Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva e dirigida por Luiz Henrique Rios, continua a movimentar a faixa nobre da televisão brasileira, mantendo os espectadores ansiosos por mais.