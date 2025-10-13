Thiaguinho e Negra Li cantam na abertura de Três Graças

A nova novela das nove da Globo, Três Graças, criada por Aguinaldo Silva, promete uma abertura cheia de energia e esperança. Para inaugurar a trama, foi escolhida uma versão inédita da música “Clareou”, um sucesso de Xande de Pilares, que será interpretada por Thiaguinho e Negra Li.

Essa escolha reflete a intenção da emissora de trazer um tom mais otimista e contemporâneo à sua programação, deixando de lado as aberturas carregadas de temas políticos ou dramáticos que marcaram as novelas anteriores. A nova música, portanto, simboliza uma transição em busca de uma sensação mais leve e positiva, características das histórias populares escritas por Aguinaldo Silva.

A trilha sonora não é apenas uma canção de fundo, mas um elemento que estabelece uma conexão emocional com o público. Gravada especialmente para a novela, a nova versão de “Clareou” mistura ritmos como pagode, soul e pop nacional, resultando em um som moderno e vibrante. A combinação das vozes de Thiaguinho e Negra Li traz um toque emocional à letra, que aborda temas como fé, superação e recomeços, refletindo a jornada das protagonistas da trama.

Em Três Graças, as personagens Gerluce (interpretada por Sophie Charlotte), Lígia (Dira Paes) e Joélly (Alana Cabral) buscam transformar suas vidas após enfrentarem várias desilusões. Assim, a música serve como um prenúncio simbólico do desenrolar da narrativa, que gira em torno da resiliência e do renascimento.

A novela se destaca por tratar do renascimento e luminosidade, ambos presentes não apenas na narrativa, mas também na estética do programa. A colaboração entre dois nomes reconhecidos da música brasileira sintetiza a proposta da traz ao público: encontrar beleza nas novas oportunidades e força nas pequenas vitórias cotidianas.

Três Graças está marcada para estrear no dia 20 de outubro, com 179 capítulos planejados. A história será desenvolvida por Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva, e terá a direção artística de Luiz Henrique Rios. A trama se concentra em três gerações de mulheres que enfrentam padrões de maternidade precoce, ao mesmo tempo em que se envolvem em um escândalo relacionado a medicamentos falsificados.

Além de Thiaguinho e Negra Li, a trilha sonora contará com artistas como Xamã, Sophie Charlotte, Luísa Sonza e Belo, além de uma regravação de Moraes Moreira. A novela busca resgatar a música popular brasileira em um horário de alta audiência, buscando assim reconectar com o público por meio de emoções simples e universais.