Números consolidados de 12 de outubro de 2025

No domingo, 12 de outubro de 2025, a programação das emissoras de televisão apresentou resultados variados em termos de audiência. O programa Domingo Legal, do SBT, se destacou ao alcançar um pico de quase 8 pontos de audiência, sendo o de melhor desempenho do dia na emissora. Isso demonstra uma boa aceitação do público durante sua exibição.

Por outro lado, o Domingão com Huck, que vai ao ar na Globo, apresentou uma queda no número de espectadores, especialmente após a mudança para um horário mais cedo. Essa alteração parece ter afetado a atração, que é uma das principais da programação dominical da Globo.

Na manhã do mesmo dia, o programa Auto Esporte também se destacou, alcançando quase três vezes a soma das audiências dos programas do SBT e da Record exibidos nesse horário. A repercussão positiva do Auto Esporte indica um forte interesse do público em conteúdos relacionados a automóveis.

A série Irracional: A Ciência do Crime, que estreou após o programa Fantástico, manteve a média de audiência da Globo, sugerindo que o público estava atento aos seus conteúdos, mesmo após um programa de grande ibope como o Fantástico.

Acompanhe os números de audiência consolidados do domingo:

Hora 1 : 5,1

: 5,1 Santa Missa em Seu Lar : 4,4

: 4,4 Globo Repórter (reapresentação) : 5,5

: 5,5 Antena Paulista : 7,2

: 7,2 Auto Esporte : 8,6

: 8,6 Globo Rural : 9,7

: 9,7 Viver Sertanejo : 9,1

: 9,1 Esporte Espetacular : 8,0

: 8,0 Temperatura Máxima: Power Rangers : 8,0

: 8,0 Campeões de Bilheteria: Os Vingadores : 9,3

: 9,3 Domingão com Huck : 13,0

: 13,0 Fantástico : 15,6

: 15,6 Irracional: A Ciência do Crime : 9,6

: 9,6 Domingo Maior: A Vilã : 7,1

: 7,1 Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 4,3

Os dados também incluem a audiência das emissoras concorrentes:

Record

Record Teen : 1,6

: 1,6 Eu, a Patroa e as Crianças : 2,6

: 2,6 Todo Mundo Odeia o Chris : 2,7

: 2,7 Cine Maior: Aprendiz de Espiã : 2,9

: 2,9 Acerte ou Caia! : 5,0

: 5,0 Domingo Espetacular : 6,3

: 6,3 A Fazenda 17 : 5,8

: 5,8 Esporte Record : 3,0

: 3,0 Chicago Fire: 1,8

SBT

Pé na Estrada : 2,7

: 2,7 SBT Sports : 2,1

: 2,1 Show do Motor : 2,3

: 2,3 Bom Dia & Cia Especial : 2,2

: 2,2 Notícias Impressionantes : 2,6

: 2,6 Tele Sena : 2,9

: 2,9 Domingo Legal : 5,3

: 5,3 Domingo Legal II : 7,0

: 7,0 Domingo Legal III : 6,1

: 6,1 Roda a Roda : 6,0

: 6,0 Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel : 6,9

: 6,9 The Chosen : 3,1

: 3,1 SBT Notícias : 1,3

: 1,3 SBT Manhã Madrugada: 1,3

Os números de audiência são uma métrica importante para medir a aceitação de programas pela população e são usados como referência para o mercado publicitário. Em 2025, cada ponto de audiência representa 77.488 lares sintonizados na Grande São Paulo, evidenciando a relevância e o alcance dos programas que atraem a atenção do público.