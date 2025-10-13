Números consolidados de 12 de outubro de 2025
No domingo, 12 de outubro de 2025, a programação das emissoras de televisão apresentou resultados variados em termos de audiência. O programa Domingo Legal, do SBT, se destacou ao alcançar um pico de quase 8 pontos de audiência, sendo o de melhor desempenho do dia na emissora. Isso demonstra uma boa aceitação do público durante sua exibição.
Por outro lado, o Domingão com Huck, que vai ao ar na Globo, apresentou uma queda no número de espectadores, especialmente após a mudança para um horário mais cedo. Essa alteração parece ter afetado a atração, que é uma das principais da programação dominical da Globo.
Na manhã do mesmo dia, o programa Auto Esporte também se destacou, alcançando quase três vezes a soma das audiências dos programas do SBT e da Record exibidos nesse horário. A repercussão positiva do Auto Esporte indica um forte interesse do público em conteúdos relacionados a automóveis.
A série Irracional: A Ciência do Crime, que estreou após o programa Fantástico, manteve a média de audiência da Globo, sugerindo que o público estava atento aos seus conteúdos, mesmo após um programa de grande ibope como o Fantástico.
Acompanhe os números de audiência consolidados do domingo:
- Hora 1: 5,1
- Santa Missa em Seu Lar: 4,4
- Globo Repórter (reapresentação): 5,5
- Antena Paulista: 7,2
- Auto Esporte: 8,6
- Globo Rural: 9,7
- Viver Sertanejo: 9,1
- Esporte Espetacular: 8,0
- Temperatura Máxima: Power Rangers: 8,0
- Campeões de Bilheteria: Os Vingadores: 9,3
- Domingão com Huck: 13,0
- Fantástico: 15,6
- Irracional: A Ciência do Crime: 9,6
- Domingo Maior: A Vilã: 7,1
- Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 4,3
Os dados também incluem a audiência das emissoras concorrentes:
Record
- Record Teen: 1,6
- Eu, a Patroa e as Crianças: 2,6
- Todo Mundo Odeia o Chris: 2,7
- Cine Maior: Aprendiz de Espiã: 2,9
- Acerte ou Caia!: 5,0
- Domingo Espetacular: 6,3
- A Fazenda 17: 5,8
- Esporte Record: 3,0
- Chicago Fire: 1,8
SBT
- Pé na Estrada: 2,7
- SBT Sports: 2,1
- Show do Motor: 2,3
- Bom Dia & Cia Especial: 2,2
- Notícias Impressionantes: 2,6
- Tele Sena: 2,9
- Domingo Legal: 5,3
- Domingo Legal II: 7,0
- Domingo Legal III: 6,1
- Roda a Roda: 6,0
- Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel: 6,9
- The Chosen: 3,1
- SBT Notícias: 1,3
- SBT Manhã Madrugada: 1,3
Os números de audiência são uma métrica importante para medir a aceitação de programas pela população e são usados como referência para o mercado publicitário. Em 2025, cada ponto de audiência representa 77.488 lares sintonizados na Grande São Paulo, evidenciando a relevância e o alcance dos programas que atraem a atenção do público.