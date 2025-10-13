Entretenimento

Números consolidados de 12 de outubro de 2025

Debora Bloch no Domingão com Huck. Foto: Reprodução/Globo
confira os números consolidados de 12/10/2025

No domingo, 12 de outubro de 2025, a programação das emissoras de televisão apresentou resultados variados em termos de audiência. O programa Domingo Legal, do SBT, se destacou ao alcançar um pico de quase 8 pontos de audiência, sendo o de melhor desempenho do dia na emissora. Isso demonstra uma boa aceitação do público durante sua exibição.

Por outro lado, o Domingão com Huck, que vai ao ar na Globo, apresentou uma queda no número de espectadores, especialmente após a mudança para um horário mais cedo. Essa alteração parece ter afetado a atração, que é uma das principais da programação dominical da Globo.

Na manhã do mesmo dia, o programa Auto Esporte também se destacou, alcançando quase três vezes a soma das audiências dos programas do SBT e da Record exibidos nesse horário. A repercussão positiva do Auto Esporte indica um forte interesse do público em conteúdos relacionados a automóveis.

A série Irracional: A Ciência do Crime, que estreou após o programa Fantástico, manteve a média de audiência da Globo, sugerindo que o público estava atento aos seus conteúdos, mesmo após um programa de grande ibope como o Fantástico.

Acompanhe os números de audiência consolidados do domingo:

  • Hora 1: 5,1
  • Santa Missa em Seu Lar: 4,4
  • Globo Repórter (reapresentação): 5,5
  • Antena Paulista: 7,2
  • Auto Esporte: 8,6
  • Globo Rural: 9,7
  • Viver Sertanejo: 9,1
  • Esporte Espetacular: 8,0
  • Temperatura Máxima: Power Rangers: 8,0
  • Campeões de Bilheteria: Os Vingadores: 9,3
  • Domingão com Huck: 13,0
  • Fantástico: 15,6
  • Irracional: A Ciência do Crime: 9,6
  • Domingo Maior: A Vilã: 7,1
  • Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 4,3

Os dados também incluem a audiência das emissoras concorrentes:

Record

  • Record Teen: 1,6
  • Eu, a Patroa e as Crianças: 2,6
  • Todo Mundo Odeia o Chris: 2,7
  • Cine Maior: Aprendiz de Espiã: 2,9
  • Acerte ou Caia!: 5,0
  • Domingo Espetacular: 6,3
  • A Fazenda 17: 5,8
  • Esporte Record: 3,0
  • Chicago Fire: 1,8

SBT

  • Pé na Estrada: 2,7
  • SBT Sports: 2,1
  • Show do Motor: 2,3
  • Bom Dia & Cia Especial: 2,2
  • Notícias Impressionantes: 2,6
  • Tele Sena: 2,9
  • Domingo Legal: 5,3
  • Domingo Legal II: 7,0
  • Domingo Legal III: 6,1
  • Roda a Roda: 6,0
  • Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel: 6,9
  • The Chosen: 3,1
  • SBT Notícias: 1,3
  • SBT Manhã Madrugada: 1,3

Os números de audiência são uma métrica importante para medir a aceitação de programas pela população e são usados como referência para o mercado publicitário. Em 2025, cada ponto de audiência representa 77.488 lares sintonizados na Grande São Paulo, evidenciando a relevância e o alcance dos programas que atraem a atenção do público.

