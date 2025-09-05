Tati Machado apresenta o “Mais Você” nas férias de Ana Maria Braga

A partir da próxima segunda-feira, 8 de setembro, o programa “Mais Você” passa por mudanças. Durante as férias de Ana Maria Braga, a jornalista e apresentadora Tati Machado assume a apresentação do programa até o dia 26 de setembro. Tati conduzirá entrevistas, reportagens e quadros especiais, com um formato que promete manter a essência do programa.

Para marcar essa transição, Ana e Tati compartilharam a bancada na edição desta sexta-feira, 5 de setembro, em um momento de despedida e boas-vindas. Reconhecida por sua espontaneidade e carisma, Tati expressou sua emoção ao falar sobre o convite: “Estou com borboletas no estômago porque é impossível substituir a insubstituível. Mas me sinto muito honrada por ter sido escolhida para isso. Aqui temos uma equipe gigantesca, então, por ter eles, eu me sinto mais tranquila de assumir isso. Estou muito feliz”, afirmou.

A responsabilidade de apresentar um programa que há mais de duas décadas é uma referência nas manhãs da televisão brasileira não passa despercebida. Ana Maria Braga é uma figura consolidada, e a entrada temporária de Tati Machado traz expectativas tanto do público quanto da equipe.

Outro nome que se junta à atração durante esse período é Gil do Vigor, economista e ex-participante do “Big Brother Brasil 21”. Com contrato fixo na emissora, Gil trará sua energia contagiante aos quadros do programa, onde comentará os bastidores e os capítulos das novelas da Globo, um espaço que já conquistou o público.

Na edição desta sexta-feira, o programa também abordou temas de saúde, focando em doenças da coluna. Um médico especialista participou para explicar as causas mais comuns, como má postura e sedentarismo, além de responder a dúvidas dos telespectadores sobre diagnóstico e prevenção.

Dirigido por Vivi De Marco e Frederico de Oliveira, o “Mais Você” faz parte do núcleo de Claudio Marques, que supervisiona a direção de gênero. O programa é exibido de segunda a sexta-feira, logo após “Encontro com Patrícia Poeta”, reforçando sua posição como uma das principais atrações matinais da televisão brasileira.