6 benefícios do brincar na infância que moldam a vida adulta

Em um mundo cada vez mais digital, às vezes esquecemos quão importante é o ato de brincar, especialmente para as crianças. Um estudo do UNICEF revelou que só 15 minutos de interação lúdica por dia já fazem uma diferença enorme no desenvolvimento dos pequenos. Esse tempo é essencial para a formação de milhões de conexões cerebrais, fundamentais para que eles cresçam saudáveis, emocional e socialmente.

Atividades como correr, montar quebra-cabeças ou até mesmo jogos de faz de conta estimulam a criatividade e a autonomia. E não é só isso: essas brincadeiras contribuem para a memória, a linguagem e a habilidade de resolver problemas. Sem dúvida, tudo isso tem um impacto que vai além da infância, acompanhando a pessoa até a idade adulta.

A Dra. Mariana Ramos, professora de Psicologia, comenta que brincar é uma das principais formas de comunicação e aprendizado na infância. “Através das brincadeiras, a criança não só reconhece emoções, mas também aprende a lidar com decepções, negociar regras e criar empatia. Enquanto se diverte, ela explora o mundo e ensaia papéis sociais, ajudando a organizar suas experiências”, explica.

Impactos no desenvolvimento emocional e cerebral

Segundo a Dra. Mariana, as brincadeiras servem como um canal de expressão para sentimentos que as crianças ainda não conseguem verbalizar. Medos e inseguranças se manifestam, por exemplo, em brincadeiras de faz de conta. E essa função é tão necessária que se torna uma forma de terapia para os pequenos.

Outro ponto importante é o impacto das atividades lúdicas no cérebro. A Dra. Isabela Pires, especialista em Pediatria, ressalta que essas interações não apenas estimulam laços emocionais, mas também promovem conexões neurais essenciais para a aprendizagem e a memorização. Crianças que brincam de forma saudável tendem a desenvolver habilidades sociais mais robustas e uma criatividade imbatível.

Além disso, as médicas apontam que o brincar faz bem para a saúde mental das crianças. Aqueles que têm oportunidades saudáveis para brincar geralmente apresentam níveis mais baixos de ansiedade e laços familiares mais fortes. “A imaginação e a criatividade são exercitadas durante as brincadeiras, promovendo uma infância emocionalmente rica”, afirma a Dra. Mariana.

É importante lembrar que embora a tecnologia esteja presente, o uso excessivo de telas pode afastar as crianças de momentos cruciais de interação e movimento. A Dra. Isabela alerta que crianças menores de dois anos devem ter um contato mínimo com dispositivos, pois essas interações humanas são essenciais para o crescimento emocional e cognitivo.

Benefícios do brincar na infância

Vamos dar uma olhada em como o ato de brincar impacta a vida adulta, segundo as especialistas.

1. Maior inteligência emocional

Crianças que brincam aprendem a lidar melhor com frustrações e conflitos. Essa habilidade é valiosa na vida adulta, tornando-as pessoas mais equilibradas.

2. Melhores habilidades sociais e de comunicação

Brincar em grupo estimula a empatia e a cooperação. Essas competências são fundamentais para construir relacionamentos saudáveis na vida pessoal e profissional.

São nos jogos que as crianças exercitam a imaginação e o raciocínio (Imagem: Inna_Kandybka | Shutterstock)

3. Mais criatividade e capacidade de resolução de problemas

Atividades lúdicas favorecem a capacidade de adaptação e resolução de problemas. Isso resulta em adultos mais criativos e inovadores.

4. Redução da ansiedade e fortalecimento da saúde mental

Um ambiente que permite brincar contribui para formar adultos mais saudáveis, emocionalmente falando, com maior autoestima e sensação de pertencimento.

5. Desenvolvimento da autonomia e das funções cognitivas

Simples brincadeiras do dia a dia, como arrumar brinquedos ou participar de tarefas, ajudam na formação de habilidades como memória e raciocínio. Isso resulta em adultos independentes e organizados.

6. Estímulo à neuroplasticidade e à capacidade de adaptação

Durante a infância, o brincar fortalece a neuroplasticidade, essencial para aprender e se adaptar às mudanças. Essa habilidade se reflete em adultos mais resilientes e prontos para enfrentar desafios.

Então, fica claro que cada risada, cada jogo e cada momento lúdico ajudam a moldar não só crianças, mas também adultos mais preparados para os altos e baixos da vida.