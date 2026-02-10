Tadeu Schmidt apresenta ‘Central da Copa’ após BBB 26 na Globo

O apresentador Tadeu Schmidt foi escolhido para comandar a “Central da Copa”, um programa diário que irá resumir os principais acontecimentos do Mundial de 2026. A competição será realizada entre 11 de junho e 19 de julho em três países: Estados Unidos, México e Canadá.

Essa nova atração seguirá um estilo similar ao que a emissora utilizou nas transmissões dos Jogos Olímpicos de Paris, que ocorrerão em 2024, e na Copa do Mundo de Clubes de 2025. Após o término do Big Brother Brasil 26, que está previsto para o final de abril, Tadeu terá um curto período de descanso antes de iniciar os preparativos para o programa.

A “Central da Copa” será exibida de segunda a sábado, enquanto os domingos são reservados para o programa “Fantástico”. O planejamento é produzir 33 edições do programa, com o foco em oferecer um panorama diário dos eventos da competição.

Em relação à transmissão das partidas, a emissora irá exibir 55 jogos, menos da metade dos 104 no total do torneio. Os direitos de transmissão incluem todas as partidas da seleção brasileira e a final, que será realizada no dia 19 de julho de 2026. Durante a fase eliminatória, a Globo também terá direitos sobre metade dos jogos.

A operação comercial para a Copa do Mundo tem uma projeção de arrecadação de cerca de R$ 1,9 bilhão em anúncios e patrocínios. Além da Globo, os direitos de transmissão da Copa de 2026 no Brasil envolvem também o CazéTV e o SBT, além das plataformas digitais da emissora.