Sete atitudes para cuidar da saúde do intestino

Cuidar da saúde intestinal é mais do que um ato de amor próprio; é uma responsabilidade que todos devemos assumir. Muitas vezes, os problemas no intestino não aparecem de imediato. Eles vão se acumulando em silêncio, e por isso é tão importante estar atento e fazer exames regulares.

O coloproctologista Ithalo Rodrigo sabe bem como algumas atitudes podem ajudar na prevenção e no diagnóstico precoce. Vamos explorar isso juntos?

1. Entender a importância da colonoscopia preventiva

A colonoscopia é um exame fundamental para avaliar a saúde do intestino grosso. Esse procedimento consegue detectar pólipos e lesões quando ainda estão no início, antes de se tornarem sérios, como o câncer colorretal. O Dr. Ithalo destaca: “Quando realizada no momento certo, a colonoscopia pode salvar vidas.” Quem já passou por essa experiência sabe como é um alívio saber que estamos cuidando bem da nossa saúde.

2. Saber quando iniciar o acompanhamento

É comum achar que só precisamos nos preocupar com exames quando sentimos algo. Na verdade, a recomendação é que a colonoscopia preventiva comece a partir dos 45 anos. E se houver histórico familiar de doenças, é bom conversar com um médico e, talvez, antecipar esse acompanhamento. Afinal, quanto mais cedo cuidamos, melhor para nós!

3. Não negligenciar doenças inflamatórias intestinais

Quem lida com doenças como retocolite ulcerativa ou Doença de Crohn deve estar sempre em alerta, mesmo quando se sente bem. A verdade é que essas condições podem variar entre períodos de melhora e crises. Muitas pessoas cometem o erro de parar o acompanhamento médico quando os sintomas diminuem, mas essa vigilância é essencial para um controle eficaz.

4. Fazer exames mesmo sem sentir nada

Você já parou para pensar que a ausência de sintomas não significa que está tudo bem? Muitas doenças intestinais se desenvolvem silenciosamente. Quando alguém só procura ajuda porque está sentindo dor ou desconforto, o problema pode já estar mais avançado do que imaginava. Então, não deixe para amanhã o que você pode investigar hoje!

5. Reconhecer sinais de alerta do corpo

Alguns sintomas são inegáveis e não devem ser ignorados. Sangramento nas fezes, dor abdominal persistente, perda de peso sem explicação e alterações nos hábitos intestinais são sinais que precisam ser avaliados com urgência. Esteja sempre atento ao que seu corpo está tentando te dizer.

6. Valorizar a informação e a orientação médica

Buscar conhecimento é uma parte crucial da prevenção. Quando entendemos os riscos e estamos informados sobre os exames disponíveis, podemos participar ativamente do cuidado com nossa saúde. Não hesite em fazer perguntas ao seu médico; isso é muito importante!

7. Encarar a saúde intestinal como parte da saúde geral

O intestino é um reflexo do nosso equilíbrio geral. Cuidar bem dele significa cuidar da saúde como um todo. A prevenção e o acompanhamento regular são fundamentais para ter uma qualidade de vida melhor e reduzir os riscos de doenças.

E aí, que tal aproveitar a oportunidade de se informar mais sobre a saúde intestinal? A prevenção e a atenção aos sinais do corpo são atitudes simples, mas que podem fazer uma baita diferença!