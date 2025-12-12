Entretenimento

Sergio Marone volta à Record em 2026 com ‘Amor em Ruínas’

Diego Marques
Sérgio Marone. Foto: Reprodução/Instagram
'Amor em Ruínas' marca retorno de Sergio Marone à Record em 2026

Sérgio Marone está de volta à Record, quase uma década após seu papel marcante como Ramsés na novela "Os Dez Mandamentos", que foi ao ar em 2015. O ator assinou contrato para ser o protagonista da nova série bíblica "Amor em Ruínas". As gravações estão programadas para começar em fevereiro de 2026.

Na série, Marone interpretará Amit, um dos personagens principais. Ele contará com a companhia de Letícia Laranja e Murilo Cezar, que também farão parte do elenco principal. Letícia, de 29 anos, fará sua estreia na emissora no papel de Gomer, uma prostituta. Além da atuação, ela também é cantora e diretora, tendo participado da novela "Terra e Paixão", exibida em 2023 na Globo.

Murilo Cezar, de 39 anos, interpretará o profeta Oseias. Ele recentemente esteve no elenco de "Paulo, O Apóstolo", que foi ao ar em 2025, e ficou conhecido por sua atuação na série "As Aventuras de Poliana".

Sérgio Marone, que ganhou destaque na Record com seu papel de Ramsés, entrou para o elenco da emissora após anos atuando em papéis menores na Globo. Após o sucesso da novela, ele tentou seguir a carreira de apresentador, mas sem grande sucesso, passando por programas como "Mestre dos Sabotadores", no SBT, "Hoje em Dia" e "Dancing Brasil" na Record.

Detalhes sobre "Amor em Ruínas"

A nova série bíblica terá um total de 35 capítulos e será exibida no UniverVídeo, a plataforma de streaming da Igreja Universal, que tem investido em produções com temas cristãos. A direção ficará por conta de Alexandre Avancini, enquanto o roteiro é assinado por Cristiane Cardoso. Atualmente, a trama está em processo de escritura.

"Amor em Ruínas" buscará abordar a decadência espiritual do povo de Israel em momentos de afastamento dos princípios divinos. A ideia é explorar temas como fé, perdão e redenção, com base em histórias bíblicas que refletem a crise moral enfrentada pelo povo hebreu. Cristiane Cardoso descreve a série como "uma reflexão sobre a força do amor mesmo em meio à ruína". A previsão é que a série estreie no segundo semestre de 2026.

Ficha Técnica

  • Título: Amor em Ruínas
  • Emissora: Record (distribuição via UniverVídeo)
  • Estreia prevista: Segundo semestre de 2026
  • Elenco principal: Sérgio Marone, Letícia Laranja, Murilo Cezar
  • Direção: Alexandre Avancini
  • Roteiro: Cristiane Cardoso
  • Gênero: Série bíblica / Drama cristão
