Romance, humor e música sertaneja: assista ao trailer

A novela "Coração Acelerado" estreia no dia 12 de janeiro de 2026, às 19h, na TV Globo, e promete misturar romance, humor e música sertaneja em sua narrativa. Criada por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, e dirigida por Carlos Araújo, a história gira em torno de Agrado Garcia, interpretada pela cantora e compositora Isadora Cruz. Agrado sonha em se destacar em um mercado musical predominantemente masculino.

A protagonista cresceu em uma caravana musical chamada Caravana da Zu, junto com sua mãe, Janete (Letícia Spiller), e sua madrinha, Zuleica (Elisa Lucinda). As três formam uma família unida pela paixão pela música, viajando pelo Brasil em um motorhome. Agrado é inspirada por grandes artistas sertanejas, como Marília Mendonça e Simone & Simaria, e revela seu talento ainda na infância.

Durante sua juventude, Agrado conhece João Raul (Filipe Bragança) em um concurso em Goiás. Os dois compartilham um sonho de se tornarem cantores e escrevem uma canção juntos. No entanto, Agrado precisa deixar a cidade e, nesse momento, eles trocam lembranças: Agrado fica com uma pulseira de João Raul, enquanto ele recebe uma medalhinha de Santa Cecília. O destino deles muda, e enquanto Agrado desaparece da cena, João Raul se torna um ícone nacional, iniciando buscas por sua "garota do passado" na internet.

Essa busca gera uma repercussão inesperada, especialmente porque Naiane Sampaio (Isabelle Drummond), influenciadora digital e parceira de João Raul, se sente traída e ressentida com a situação. O reencontro entre Agrado e João Raul acontece sem que ele saiba que ela é a menina que marcou sua infância, trazendo à tona antigos conflitos familiares e rivalidades femininas.

Além da trama principal, a novela explora a trajetória da família Sampaio Garcia, que enfrenta desafios com a profissão artística. A avó de Agrado, Maria Cecília Garcia (Paula Fernandes), perdeu a vida buscando um sonho musical, o que leva Eliomar (Stepan Nercessian), seu marido, a proibir as filhas de seguirem com a carreira. Mesmo assim, Janete mantém seu amor pela música, enfrentando dificuldades em sua cidade natal por conta de um escândalo envolvendo um herdeiro local.

Do outro lado, o clã Amaral é representado por Alaor Amaral (Marcos Caruso), um magnata do agronegócio, e sua família, que controla negócios de moda e eventos. Alaorzinho (Daniel de Oliveira), seu filho, busca expandir os negócios da família enquanto vive um casamento sem entusiasmo com Zilá Sampaio (Leandra Leal), mãe de Naiane.

A autora Izabel de Oliveira destaca que a ideia de criar uma novela centrada na música sertaneja surgiu de sua admiração pela história popular, considerando-a uma forma de narrativa rica em sentimentos e emoções. A trama acompanha os desafios do showbusiness, rivalidades e a luta de Agrado por seu lugar na música sertaneja.

"Coração Acelerado" é uma das grandes apostas da emissora para 2026, trazendo um elenco forte e personagens que personificam coragem e tradição no cenário musical.

Ficha Técnica