Serginho Groisman comemora Consciência Negra com Babu e Aline

Foto: Evelyn Kosta/TV Globo
Serginho Groisman celebra Consciência Negra com Babu Santana e Aline Wirley

Em homenagem ao Mês da Consciência Negra, Serginho Groisman gravou uma edição especial do programa “Altas Horas”, que será exibida no sábado, dia 22. Com entrada gratuita, o episódio reúne artistas de destaque da televisão, teatro e música brasileira, focando em suas trajetórias e na importância da representatividade.

Entre os convidados estão Babu Santana, Micheli Machado, Robson Nunes, Jéssica Ellen, Isabel Fillardis e Aline Wirley. Eles trazem diferentes experiências do mundo do entretenimento, incluindo novelas, séries e reality shows, criando um espaço de diálogo sobre a presença negra na mídia e na cultura brasileira.

O programa também apresenta participações musicais e depoimentos de Negra Li, Belize Pombal e Thainá Gonçalves. Thainá conquistou o título do reality musical “Estrela da Casa”, exibido em 2025, após uma concorrida final. Essa nova edição visa não apenas entreter, mas também iniciar conversas pertinentes sobre racismo estrutural e a visibilidade de artistas negros no Brasil.

A gravação segue o formato característico do programa, com plateia jovem e interação do público, promovendo um bate-papo espontâneo e leve, misturando relatos de carreira e momentos de humor. Desde sua criação em 2000, “Altas Horas” se firmou como um espaço de encontro entre gerações de artistas e temas sociais importantes, incluindo edições especiais em datas significativas.

Com esse elenco diversificado, a homenagem ao Mês da Consciência Negra promete trazer uma reflexão sobre arte e identidade racial, oferecendo ao telespectador uma oportunidade única de observar diferentes narrativas e experiências na mesma noite.

