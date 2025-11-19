Marco Ricca pode ser o pai do vilão em ‘A Nobreza do Amor’

Marco Ricca está cotado para retornar à televisão em uma nova novela que estreia em março de 2026. Ele não participa de uma produção da Globo desde “Um Lugar ao Sol”, que foi exibida de 2021 a 2022. Na nova trama, chamada “A Nobreza do Amor”, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elisio Lopes Jr., Ricca deve interpretar o pai de Mirinho, um vilão vivido por Nicolas Prattes.

Além de Ricca, a atriz Samantha Jones, conhecida por seu papel na nova versão de “Vale Tudo”, também fará parte do elenco, atuando em um núcleo que interage com o antagonista da história. Essa escolha reflete o esforço da Globo em atrair tanto o público jovem quanto o adulto.

“A Nobreza do Amor” contará a história de Aika, interpretada por Duda Santos. Ela é uma jovem cujo destino muda quando sua mãe, uma rainha africana, foge com ela do reino fictício de Batanga, após um golpe de Estado. Mãe e filha chegam ao Brasil e se estabelecem no interior de Pernambuco, onde a trama se desenvolve. Aika criará um laço amoroso com Tonho, um trabalhador rural que, sem saber, é o legítimo herdeiro do trono de Batanga, descendente do famoso rei Shaka. Este triângulo amoroso trará conflitos políticos e emocionais à narrativa.

A novela terá cerca de 50 atores, com uma forte presença de talentos nordestinos, buscando uma representação mais diversificada. Para preparar o elenco, os atores passarão por aulas de prosódia, dança e História, fundamentais para dar vida à cultura do fictício reino de Batanga e à ambientação brasileira.

Lázaro Ramos também foi escalado para interpretar um grande vilão, ocupando um papel estratégico nas disputas políticas que cercam a trama.

As gravações da novela começarão no Rio Grande do Norte, aproveitando a beleza natural da região para representar tanto o reino de Batanga quanto áreas rurais do Brasil. As filmagens ocorrerão em diferentes locais e no Estúdios Globo, no Rio de Janeiro.

Por trás das câmeras, Gustavo Fernández será o diretor artístico, enquanto Pedro Peregrino assumirá a direção geral, com Igor Verde também na equipe. O time criativo inclui Alessandro Marson, conhecido por seu trabalho em “Novo Mundo” e “Nos Tempos do Imperador”, além de outros roteiristas.

“A Nobreza do Amor” promete trazer uma mistura de romance, política e cultura afro-diaspórica, visando enriquecer o horário das 18h na programação da Globo.