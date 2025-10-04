SBT retira Chaves do ar após redução de audiência

Após um retorno muito aguardado, o clássico seriado Chaves deixará a programação do SBT a partir de sexta-feira, 3 de outubro de 2024. A decisão da emissora acontece um ano após o programa ter voltado a ser exibido, com base em uma queda significativa na audiência. Quando foi reestreado, Chaves alcançou até 5 pontos no Ibope, mas, com o tempo, a audiência despencou para menos de 3 pontos.

A última exibição do seriado ocorria aos domingos, às 8h30 da manhã, e será substituída por um programa sobre automóveis chamado Show de Motor. Desde junho de 2024, Chaves já tinha deixado de ser exibido diariamente, permanecendo apenas nesse horário fixo aos finais de semana.

Chaves, criado por Roberto Gómez Bolaños, se tornou um dos programas mais queridas da televisão brasileira, com mais de 35 anos de exibição no SBT antes de ser retirado do ar em 2020. A emissora foi fundamental para a popularização desse seriado entre diferentes gerações no Brasil, transformando-o em uma referência do humor latino-americano.

A retirada do seriado não significa o fim de sua presença no país. Episódios de Chaves continuarão disponíveis no +SBT, o serviço de streaming da emissora, além de poder ser assistido em plataformas como Netflix, Amazon Prime Video e Globoplay.

Chaves e outras produções de Bolaños estiveram fora do ar entre 2020 e 2024 devido a um impasse contratual entre a Televisa, que detém os direitos de distribuição, e o Grupo Chespirito, responsável pelos direitos intelectuais. Após longas negociações, um novo acordo foi estabelecido no segundo semestre de 2024, permitindo que os episódios voltassem a ser exibidos. O SBT aproveitou essa oportunidade e trouxe o programa de volta ao ar, o que foi recebido com entusiasmo pelos fãs.

Apesar da forte conexão emocional que os brasileiros têm com Chaves, a audiência não atingiu as expectativas do SBT. A emissora esperava que a nostalgia atraísse espectadores, mas a concorrência com programas infantis e religiosos em outras emissoras prejudicou o desempenho do seriado. Além disso, a mudança nas preferências de consumo de conteúdo, com o crescimento do streaming e das redes sociais, também afetou a audiência dos programas tradicionais.

Desde sua estreia no Brasil em 1984, Chaves se tornou um verdadeiro ícone e conquistou o coração de várias gerações, popularizando bordões marcantes. Mesmo com suas idas e vindas na grade de programação, a série permanece uma das mais queridas do SBT.

A saída do ar de Chaves marca temporariamente o fim de uma das colaborações mais duradouras da televisão brasileira. No entanto, o legado de Bolaños e seus ensinamentos sobre amizade e empatia continuarão vivos na memória coletiva e nas plataformas digitais.