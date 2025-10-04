Manuela Dias analisa comentário de Taís Araujo

Em meio à reta final do remake da novela “Vale Tudo”, a autora Manuela Dias respondeu às críticas de Taís Araújo sobre a trajetória da personagem Raquel. Em uma entrevista, Manuela afirmou que “a novela é um processo de colaboração”, referindo-se ao trabalho em equipe necessário para a criação da trama. Esta declaração surgiu após Taís expressar sua frustração com a reviravolta que sua personagem sofre, retornando a vender sanduíches na praia.

Taís explicou que esperava que Raquel tivesse uma trajetória de ascensão social, refletindo a luta e a força da mulher negra na sociedade brasileira. Segundo a atriz, essa narrativa seria inovadora e representativa, mas ao ver a mudança de rumo da personagem, sentiu-se decepcionada.

Além disso, Edgar Moura Brasil, viúvo do autor original Gilberto Braga, também criticou o trabalho de Manuela, mencionando que ela não tinha a experiência necessária para reescrever uma obra com o peso de “Vale Tudo”.

Na mesma semana, Manuela Dias fez um post de despedida nas redes sociais, agradecendo a equipe e os atores que trabalharam no remake. No entanto, deixou de mencionar Taís Araújo, o que gerou comentários entre os fãs e seguidores.

“Vale Tudo” foi um sucesso na televisão brasileira em 1988 e, ao ser refeito, trouxe à tona debates sobre a fidelidade à história original e as escolhas criativas da nova versão. A novela encerra sua temporada no dia 17 de outubro e será sucedida pela nova produção “Três Graças”, de Aguinaldo Silva, que promete tentar recuperar a audiência do horário.