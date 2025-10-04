Entretenimento

Manuela Dias analisa comentário de Taís Araujo

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 2 horas atrás
1 minuto de leitura
Taís Araújo e Manuela Dias. Foto: Globo/TV Fama (RedeTV)
Manuela Dias comenta fala de Taís Araujo

Em meio à reta final do remake da novela “Vale Tudo”, a autora Manuela Dias respondeu às críticas de Taís Araújo sobre a trajetória da personagem Raquel. Em uma entrevista, Manuela afirmou que “a novela é um processo de colaboração”, referindo-se ao trabalho em equipe necessário para a criação da trama. Esta declaração surgiu após Taís expressar sua frustração com a reviravolta que sua personagem sofre, retornando a vender sanduíches na praia.

Taís explicou que esperava que Raquel tivesse uma trajetória de ascensão social, refletindo a luta e a força da mulher negra na sociedade brasileira. Segundo a atriz, essa narrativa seria inovadora e representativa, mas ao ver a mudança de rumo da personagem, sentiu-se decepcionada.

Além disso, Edgar Moura Brasil, viúvo do autor original Gilberto Braga, também criticou o trabalho de Manuela, mencionando que ela não tinha a experiência necessária para reescrever uma obra com o peso de “Vale Tudo”.

Na mesma semana, Manuela Dias fez um post de despedida nas redes sociais, agradecendo a equipe e os atores que trabalharam no remake. No entanto, deixou de mencionar Taís Araújo, o que gerou comentários entre os fãs e seguidores.

“Vale Tudo” foi um sucesso na televisão brasileira em 1988 e, ao ser refeito, trouxe à tona debates sobre a fidelidade à história original e as escolhas criativas da nova versão. A novela encerra sua temporada no dia 17 de outubro e será sucedida pela nova produção “Três Graças”, de Aguinaldo Silva, que promete tentar recuperar a audiência do horário.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 2 horas atrás
1 minuto de leitura
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Chaves. Foto: Reprodução/SBT

SBT retira Chaves do ar após redução de audiência

2 horas atrás
Patrícia Poeta e Cátia Fonseca. Foto: Reprodução @/altashoras

Cátia Fonseca e Patrícia Poeta se encontram no Altas Horas

18 horas atrás
Elenco do This Is Us. Foto: Divulgação

Números consolidados de 2 de outubro de 2025

24 horas atrás
Foto: Lourival Ribeiro/SBT

Sabadou com Virginia recebe Sônia Lima, Felipe Titto e Nadson

1 dia atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo