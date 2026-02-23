SBT encerra SBT Manhã e apresenta novo jornal com Thiago Gardinali

O SBT está promovendo uma mudança em seu jornalismo matinal com a estreia do programa ‘Se Liga, Brasil’, que será apresentado por Thiago Gardinali, jornalista com mais de 30 anos de experiência. Gardinali, até então na Record, assumirá a nova atração que será exibida a partir do dia 2 de março.

O novo programa ocupará o horário atualmente dividido entre o SBT Notícias e o SBT Manhã, este último que foi encerrado após apenas nove meses de exibição. O ‘Se Liga, Brasil’ vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 4h45 às 8h30. Além disso, haverá uma edição especial aos sábados, das 11h às 14h45, que substituirá uma parte do SBT Notícias.

As primeiras chamadas do programa foram gravadas no dia 23 de fevereiro e devem começar a ser exibidas em 25 de fevereiro, data que também deve marcar o anúncio oficial da contratação de Gardinali. Embora a formalização ainda não tenha sido concluída, a emissora deve finalizá-la ainda nesta semana.

O ‘Se Liga, Brasil’ promete trazer uma abordagem focada na cobertura policial e questões populares, mas também abrirá espaço para analisar assuntos atuais e repercussões nas redes sociais, além de contar com participações de afiliadas da rede. Gardinali não ficará apenas na bancada; ele ajudará na construção editorial do programa, utilizando sua vasta experiência.

A escolha de Gardinali para o cargo foi sugerida por Daniela Beyruti, que buscava alguém alinhado ao perfil do SBT e com um histórico que se encaixasse na proposta do canal. Gardinali trabalhou anteriormente em diversas emissoras, incluindo a RedeTV!, onde atuou em programas de entretenimento e coberturas de Carnaval. Sua decisão de aceitar a oferta do SBT mostrou a importância que a emissora dá a esse novo projeto.

Com essa mudança, o SBT está se reposicionando em um horário que considera estratégico, buscando ampliar sua audiência pela manhã e na madrugada, ao invés de tratar esses períodos como apenas espaço residual na programação.