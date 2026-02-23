HPV: tire suas dúvidas sobre a doença e a vacina

A desinformação é um grande desafio quando se trata de prevenir o câncer de colo do útero. Um estudo do Instituto Locomotiva, junto com o EVA Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos, revelou que 42% das mulheres com idades entre 18 e 45 anos não têm certeza se tomaram a vacina contra o HPV. Isso é preocupante, já que esse vírus é responsável por praticamente todos os casos desse câncer, especialmente os tipos 16 e 18. Eles são os vilões em 70% dos diagnósticos, de acordo com o Ministério da Saúde. E não podemos esquecer: essa é a terceira forma de câncer mais comum entre as mulheres e a quarta maior causa de morte por câncer.

Vamos bater um papo sobre três perguntas que muitas mulheres têm quando o assunto é HPV.

1. A vacina é indicada apenas para adolescentes?

Nada disso! O SUS direciona a vacinação para meninas de 9 a 14 anos, para garantir proteção antes da vida sexual. Mas a boa notícia é que a vacina é eficaz e recomendada para mulheres de até 45 anos. A infectologista Luísa Chebabo, do laboratório Sérgio Franco, menciona que, mesmo se você não se vacinou na adolescência, ainda dá tempo! Procure se vacinar na rede privada, sempre seguindo a orientação do seu médico.

2. A vacina é segura e realmente funciona?

Sim e sim! É normal ter essa dúvida, mas a vacina já está em uso há mais de 15 anos e os resultados são bons. Luísa Chebabo reforça que países com alta cobertura vacinal registraram quedas drásticas nas infecções e em lesões precoces de câncer de colo de útero. Então, pode confiar: a vacina é um escudo contra os tipos virais de maior risco.

Vale lembrar que, mesmo quem já teve o vírus pode se beneficiar da vacina, pois ela protege contra outros subtipos. A ginecologista Martha Calvente também destaca que a vacina não substitui os exames preventivos. O Papanicolau, aquele exame que praticamente toda mulher deve fazer, continua sendo crucial. O câncer de colo do útero evolui gradativamente, e detectar qualquer alteração precoce é chave para um tratamento eficaz.

Esse é um assunto sério, mas é fundamental estar bem informado e cuidar da sua saúde com atenção!