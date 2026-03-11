SBT decide encerrar ‘Presente de Amor’ após baixo desempenho

SBT acelera o fim da novela “Presente de Amor” devido a baixa audiência

O SBT está se preparando para encerrar a exibição de “Presente de Amor” antes do previsto. A novela mexicana, que estreou em janeiro, não conseguiu conquistar uma audiência satisfatória e se tornou um dos principais problemas da emissora no horário nobre.

Para tentar resolver essa questão, o canal decidiu acelerar a trama. Em vez de exibir os capítulos de forma regular, o SBT agora está compactando vários episódios em um único dia, com o objetivo de encerrar a novela ainda em março ou, no mais tardar, no início de abril.

A avaliação interna é de que a novela não conseguiu conquistar o público esperado. Em São Paulo, a produção obteve uma média de apenas 2,7 pontos, um número considerado muito baixo para essa faixa horária. Em alguns momentos, “Presente de Amor” até chegou a competir diretamente com “Cruel Istambul”, da Band, o que acendeu um sinal de alerta na emissora.

A trama gira em torno de Isabella, uma mulher que acredita ter um casamento perfeito até a morte de seu marido, Maurício. Após o falecimento, ela descobre que ele levava uma vida secreta e tinha uma filha, Valentina, de apenas 7 anos. Isabella então assume a responsabilidade de cuidar da menina e se envolve com Eugenio, que traz à tona verdades ocultas.

Apesar da narrativa envolvente, a novela não conseguiu despertar o interesse do público. Como resultado, a emissora está considerando não apenas a troca de “Presente de Amor”, mas também uma avaliação mais ampla sobre a exibição de novelas mexicanas à noite. O SBT está analisando novas opções para preencher sua grade de programação.

Ainda que a emissora mantenha um acordo com a Televisa para exibir produções mexicanas até 2028, os baixos índices de audiência estão levando a uma revisão das estratégias. Outras novelas do mesmo pacote, como “Coração Indomável”, “Meu Coração é Teu” e “Esmeralda”, também estão passando por reavaliações. “Coração Indomável”, por exemplo, está sendo compactada, o que sugere uma redução das novelas latinas na programação tradicional.

Além disso, o SBT está testando novas estratégias, como mover algumas produções para horários menos nobres. A próxima tentativa será com a versão de 2019 de “A Usurpadora”, que começará a ser exibida na madrugada, às 1h30. Essa mudança pode indicar um afastamento das novelas latinas do horário nobre, relegando-as a exibições durante a tarde e ao fim da madrugada.

Diante desse cenário, “Presente de Amor” deixou de ser apenas uma novela mal recebida e se tornou um desafio que o SBT busca resolver rapidamente.