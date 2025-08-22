SBT considera a permanência do especial de Natal do Embaixador

O SBT ainda não anunciou se o especial de Natal chamado “Natal do Embaixador” terá uma nova edição na sua programação. Fontes indicam que é possível que o projeto não seja renovado, o que tornaria a primeira exibição um evento único na emissora.

O especial, que esteve nos planos do jornalista Léo Dias em parceria com o canal, estreou no dia 17 de dezembro de 2024. A atração marcou o retorno do cantor Gusttavo Lima à televisão, após um hiato de oito anos. Com uma produção elaborada, o programa teve participações especiais e foi apresentado por Patrícia Abravanel, César Filho e Celso Portiolli, que interagiram com Gusttavo durante a transmissão.

Apesar do grande investimento na produção, a audiência foi de 3,8 pontos no Ibope na Grande São Paulo, colocando o SBT na terceira posição no horário, atrás da Globo e da Record.

Gusttavo Lima, que nasceu em Presidente Olegário, Minas Gerais, no dia 3 de setembro de 1989, começou sua carreira musical na infância. Ele se tornou um dos principais nomes do sertanejo na última década, com sucessos como “Balada”, “Apelido Carinhoso” e “Milu”. O cantor não apenas se destaca na televisão; ele também possui uma impressionante base de fãs, com mais de 40 milhões de seguidores no Instagram e bilhões de visualizações em seu canal no YouTube. O clipe de “Balada” já superou 700 milhões de visualizações. Além disso, Gusttavo Lima tem realizado turnês internacionais de sucesso nos Estados Unidos e na Europa, ampliando sua visibilidade no cenário musical global.