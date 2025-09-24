SBT confirma estreia da novela “A.Mar” para 7 de outubro

O SBT confirmou a estreia da novela mexicana “A.Mar”, que vai substituir a atual programação de “As Filhas da Senhora Garcia”. A nova atração começará no dia 7 de outubro, uma terça-feira, às 21h, em um movimento estratégico do canal para se adiantar à concorrência. A informação foi divulgada durante a transmissão da partida de futebol entre Fluminense e Lanús.

Nos primeiros dias, “A.Mar” compartilhará a faixa das 21h com os episódios finais de “As Filhas da Senhora Garcia”. Outubro promete ser um mês competitivo na televisão brasileira. Enquanto o SBT lança “A.Mar”, a Globo programou a estreia da novela “Três Graças” para o dia 20, e a Record apresentará a novela turca “Mãe” no dia 27. Dessa forma, o SBT busca conquistar a audiência no horário nobre.

### A Trama de “A.Mar”

Produzida pela TelevisaUnivision, “A.Mar” tem como protagonistas Eva Cedeño e David Zepeda. A novela é baseada em uma produção chilena de 2021 e narra a história de Estrella Contreras, interpretada por Cedeño. Estrella é uma mãe solteira que luta para criar sua filha Azul com dignidade e, após a morte de seu pai, decide retornar à sua cidade natal.

Ao voltar, ela conhece Fabián Bravo, interpretado por Zepeda. Fabián é um pescador viúvo que enfrenta desafios legais para conseguir a guarda de sua filha Yazmin. A relação entre Estrella e Fabián se desenvolve em meio a um intenso romance, mas que não está isento de dificuldades. Ambos lidam com as perdas pessoais e o desejo de garantir um futuro melhor para seus filhos.

Entretanto, a trama ainda é marcada por conflitos, principalmente com a presença de Érika Méndez, a ex-namorada de Fabián. Movida pelo ciúmes, Érika fará de tudo para separar o casal, criando intrigas que podem abalar a confiança entre Estrella e Fabián, colocando em risco o futuro da relação deles.

Com uma história envolvente e personagens complexos, “A.Mar” promete prender a atenção dos telespectadores e trazer emoções intensas ao longo de sua exibição.